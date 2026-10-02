CSM Iași 2020, fără sancțiuni după decizia Comisiei Centrale de Apel

Comisia Centrală de Apel a Federației Române de Handbal a hotărât, joi, 1 octombrie, anularea sancțiunilor dictate de Comisia de Disciplină a FRH împotriva CSM Iași 2020, conform Hotărârii nr. 279.9 din 15.09.2026.

Prin hotărârea Comisiei de Disciplină se dispunea ridicarea dreptului de transfer, legitimare și joc pentru o perioadă de doi ani, începând cu data de 16.09.2026. De asemenea, se prevedea scăderea câte unui punct, pentru fiecare litigiu, din cele obținute de echipa CSM Iași 2020, participantă în Liga Națională, până la executarea integrală a hotărârii.

Totodată, echipei CSM Iași 2020 i se acorda un termen de 10 zile pentru achitarea drepturilor financiare stabilite de Comisia de Soluționare a Litigiilor, printr-o hotărâre rămasă definitivă, către cele trei sportive și antrenorul reclamanți.

În etapa a V-a a Ligii Florilor la handbal feminin, CSM Iași 2020 va evolua în deplasare, în compania formației CSM Târgu Jiu, duminică, 4 octombrie, de la ora 18:00.

Înaintea acestei partide, ieșencele se află pe locul al 12-lea al clasamentului, cu două puncte, în timp ce gazdele ocupă poziția a 10-a, cu același număr de puncte.

Daniel CRUDU