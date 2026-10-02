Peste 100 de autoturisme în promoție, sesiuni de test drive și două lansări de brand vor marca ediția Back to School 2026, organizată de Casa Auto Iași.

Ediția din acest an reunește oferte excepționale pentru autovehicule, sesiuni de test drive în premieră, soluții avantajoase de finanțare și un program complex de activități dedicate pasionaților de automobile, cât și familiilor cu copii.

Evenimentul Mall Auto – Back to School 2026, ajuns la cea de-a șasea ediție, va fi deschis vizitatorilor în perioada 2–4 octombrie, în parcarea Mall Auto din șos. Păcurari 177. Festivalul promoțiilor va fi accesibil vizitatorilor vineri și sâmbătă până la ora 19:00, iar duminică până la ora 14:00.

Anul acesta, vizitatorii vor descoperi promoții la peste 100 de autoturisme din portofoliul Casa Auto, sesiuni de test drive pentru fiecare brand și soluții de finanțare exclusiv disponibile pe durata evenimentului.

Una dintre atracțiile principale este prezentarea în premieră pentru publicul ieșean a noilor branduri din portofoliu: LEPAS, reprezentat prin modelul LEPAS L8, și ISUZU vehicule comerciale. Vizitatorii vor putea explora aceste mărci alături de specialiștii Casa Auto și vor afla în premieră detalii despre ofertele dedicate.

Casa Auto continuă să promoveze mobilitatea sustenabilă, oferind facilități speciale proprietarilor de vehicule electrificate. Participanții beneficiază de încărcare gratuită a autoturismului personal pe durata test drive-urilor, iar clienții care aleg o mașină electrificată în cadrul evenimentului vor primi carduri cadou pentru încărcare electrică, oferite prin parteneriatul cu Voltrelli.

Cu această ocazie, Casa Auto Rent a Car lansează Business Bundle, un produs nou dedicat companiilor. Prin intermediul acestuia, partenerii Casa Auto pot oferi clienților sau angajaților acces gratuit la servicii premium de mobilitate, contribuind la creșterea satisfacției și loialității acestora.

Casa Auto Rent A Car este divizia de rent a grupului Tester Grup, lansată în martie 2026, cu o flotă de autoturisme Mercedes-Benz. Se adresează atât clienților persoane fizice, cât și companiilor care își doresc o experiență de mobilitate premium pe termen scurt sau mediu, cu preluare și predare în trei puncte de lucru din Iași.

“Back to School a devenit pentru noi unul dintre cele mai importante și îndrăgite evenimente pe care le organizăm pentru ieșeni. Ne-am dorit ca ediția 2026 să depășească formatul unei simple campanii comerciale și să devină o experiență completă pentru clienții noștri, familiile lor și comunitatea locală. De aceea am adus promoții consistente, noi branduri, activități educaționale și parteneri care împărtășesc aceleași valori privind mobilitatea, siguranța și inovația”, declară Andreea Cristinari, Director Executiv Casa Auto.

Festivalul Promoțiilor este gândit ca un eveniment pentru întreaga familie. Programul include demonstrații realizate împreună cu Fundația Siguranța Auto Copii, expoziții și demonstrații ale Clubului Adventure 4x4 Iași, competiții și workshop-uri susținute de echipele de robotică Cyliis, Peppers, Techno Wizardz și Robozi, precum și ateliere creative pentru copii coordonate de tineri artiști locali.

Vizitatorii se vor bucura de zone de relaxare, lounge special amenajat împreună cu Mobexpert și Strunga, food-truck-uri, entertainment cu DJ și activități interactive care transformă Mall Auto într-un adevărat festival de toamnă dedicat mobilității și familiei.

Despre Casa Auto

Casa Auto, cel mai prestigios dealer auto din Iași, anunță ediția a 6-a a evenimentului „Back to School: Festivalul Promoțiilor”, care are loc în perioada 2–4 octombrie, în parcarea Mall Auto din Șos. Păcurari nr. 177. Familiile și pasionații de automobile, de la cei mai mici la cei mai mari, sunt așteptați într-un cadru relaxat, în programul: vineri, 2 octombrie – 10:00–19:00; sâmbătă, 3 octombrie – 11:00–19:00; duminică, 4 octombrie – 10:00–14:00.

Parteneri principali: Mobexpert, Strunga, Fundația Siguranța Auto Copii, Clubul Adventure 4x4 Iași, Cyliis, Peppers, Techno Wizardz, Robozi, Raiffeisen Leasing, Groupama, TBI, Voltrelli, Ank Food Concept, Vitamin Aqua.

Pentru mai multe informații și înscrieri, vizitați www.mallauto.ro sau contactați-ne la 0232 933. Alăturați-vă nouă pentru a descoperi inovațiile auto și a contribui la un viitor mai bun!