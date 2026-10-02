Iașul intră în alertă pentru Sfânta Parascheva! Mii de polițiști și jandarmi mobilizați

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului! Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva aduce în oraș un aflux uriaș de pelerini, iar autoritățile au pus la punct un dispozitiv impresionant de ordine publică, siguranță rutieră și intervenție medicală.

În perioada 8–15 octombrie 2026, jandarmii Grupării Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău vor fi prezenți la Iași, alături de structurile locale ale Ministerului Afacerilor Interne. Dispozitivul va fi organizat astfel încât fluxul de pelerini să fie gestionat cât mai eficient, inclusiv printr-un culoar unic, cu obiectivul de a reduce timpul de așteptare.

Forțele de ordine transmit însă un mesaj ferm către cei care vin la Iași: răbdare, atenție și respectarea indicațiilor jandarmilor și polițiștilor.

Pelerinii sunt sfătuiți să se pregătească pentru ore petrecute în aer liber, să verifice prognoza meteo, să aibă apă și îmbrăcăminte adecvată. Copiii, vârstnicii și persoanele vulnerabile trebuie supravegheați permanent în zonele aglomerate.

Copiii și bunurile, în centrul atenției

Jandarmii recomandă părinților să le explice copiilor că pot cere imediat ajutorul unui om al legii dacă se rătăcesc. În același timp, telefoanele, portofelele și celelalte bunuri de valoare trebuie păstrate cu mare atenție.

Orice situație de urgență poate fi semnalată la 112, iar jandarmii din teren vor putea interveni pentru persoanele care au nevoie de ajutor.

Polițiștii ieșeni vor suplimenta efectivele pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor, dar și pentru combaterea faptelor antisociale. În stradă vor fi polițiști rutieri, de ordine publică, investigații criminale, criminalitate economică, arme și substanțe periculoase, criminalistică și luptători de la acțiuni speciale.

Nici zona medicală nu este lăsată la voia întâmplării. ISU Iași, SMURD, Ambulanța, voluntarii Crucii Roșii și cei ai Arhiepiscopiei Iașilor vor acționa împreună pentru acordarea primului ajutor și intervenția rapidă în cazul unor urgențe.

Vor fi verificate inclusiv zonele cu aflux mare de persoane, căile de evacuare și accesul pentru autospecialele de intervenție.

Dispozitivul va acoperi nu doar zona centrală și traseele pelerinilor, ci și perimetrele târgurilor și parcul de distracții din zona Cicoarei.

Autoritățile estimează o participare foarte mare în acest an și fac apel la pelerini să nu își neglijeze sănătatea: hidratarea, tratamentele medicale și solicitarea rapidă a ajutorului la primele semne de rău pot face diferența.

La Iași urmează zile de maximă mobilizare. Forțele de ordine, salvatorii și voluntarii vor fi în stradă pentru ca zecile și sutele de mii de oameni așteptați să poată participa la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva în condiții de siguranță.

Andrei TURCU