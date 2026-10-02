Descindere în forță în școlile din Iași!

Peste 150 de polițiști, alături de jandarmi și câini de serviciu, au luat la pas școlile și zonele din jurul acestora, într-o operațiune desfășurată pentru creșterea siguranței elevilor și combaterea fenomenelor care pot pune în pericol copiii.

Intervenția a avut loc pe 2 octombrie, în două intervale, 07:30–08:30 și 12:00–14:00, sub coordonarea polițiștilor din cadrul Biroului Siguranță Școlară. Oamenii legii au verificat atât unitățile de învățământ, cât și operatorii economici din apropiere.

Ținta a fost clară: prevenirea delincvenței juvenile, combaterea absenteismului și depistarea vânzării către minori a țigărilor, produselor conexe, băuturilor alcoolice și energizantelor, dar și prevenirea traficului de substanțe interzise.

Iar controalele au scos la iveală o serie de nereguli. În total, polițiștii au legitimat 344 de persoane și au verificat 190 de operatori economici. În urma acțiunii au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 39.130 de lei.

Țigări electronice vândute minorilor, magazine închise

Două societăți comerciale din municipiul Iași au fost prinse în timp ce vindeau țigări electronice unor minori. Ambele au fost sancționate, iar activitatea lor a fost suspendată pentru 30 de zile.

În apropierea unei școli din Iași, un adolescent de 15 ani a cumpărat un energizant fără să i se solicite actul de identitate. Firma a primit o amendă de 5.000 de lei, iar vânzătorul a fost, de asemenea, sancționat.

Într-o unitate de învățământ au fost identificate 12 persoane care practicau jocuri de noroc, acestea fiind amendate cu un total de 3.900 de lei. În aceeași școală, un elev a fost prins fumând în curte și sancționat.

Un alt comerciant din Iași a vândut unui minor un energizant și a primit o amendă de 10.000 de lei. Într-un alt caz, polițiștii au descoperit un vânzător care comercializa țigarete la bucată, firma fiind sancționată.

Problemele nu s-au oprit în municipiu. În curțile unor școli din Podu Iloaiei și Pașcani, polițiștii au găsit mai mulți elevi care fumau și au aplicat sancțiuni.

De asemenea, o societate comercială din județ a fost amendată cu 10.000 de lei după ce a vândut unui minor un energizant fără să-i verifice vârsta.

Polițiștii ieșeni anunță că astfel de acțiuni vor continua, cu scopul de a menține siguranța în școli și de a împiedica accesul minorilor la produse și activități interzise. Andrei TURCU