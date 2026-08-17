Jurnalismul, laborator de comunicare

* un microfon poate deveni, pentru un copil, mai mult decât un obiect de lucru: un exercițiu de curaj, atenție, ascultare și spontaneitate * la ediția a III-a a Școlii de Vară a Micilor Jurnaliști, găzduită de Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, copiii au exersat tehnica interviului și felul în care se prezintă în fața celorlalți

Comunicarea se construiește de la vârste mici, din gesturi aparent simple: să spui cine ești, să privești omul cu care vorbești, să fii atent la ceea ce spune și să ai curajul să întrebi.

Aceste deprinderi au fost puse la lucru în cadrul celei de-a III-a ediții a Școlii de Vară a Micilor Jurnaliști, găzduită de Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași. Copii de vârste diferite au lucrat în perechi, au exersat tehnica interviului și au descoperit că un reporter bun nu este doar cel care știe să vorbească, ci și cel care știe să asculte.

Cine ești, dincolo de numele din catalog?

Primul exercițiu a pornit de la prezentare. Nu simplul „mă numesc...” urmat de vârstă și școală, ci câteva detalii care spun ceva real despre fiecare copil. Ce îți place? Ce nu-ți place? La ce te pricepi? Ce te face curios? Ce ar trebui să știe ceilalți despre tine ca să-și amintească cine ești?

Exercițiul îi obligă pe copii să se observe și să aleagă informația relevantă. Este și una dintre regulile jurnalismului: dintre multe detalii, trebuie găsit cel care spune ceva. Când apare microfonul, și o întrebare simplă poate deveni dificilă. Copiii devin mai atenți la voce, la poziția corpului și la interlocutor. Au învățat cum se ține microfonul, când trebuie îndreptat spre celălalt și de ce nu trebuie retras înainte ca răspunsul să se termine. Au exersat contactul vizual, postura și răbdarea de a nu interveni peste partener. Treptat, microfonul își pierde aerul intimidant și devine un instrument al conversației.

Microfonul schimbă regulile jocului

Cea mai grea parte nu este însă întrebarea, ci ascultarea. Copiii au fost încurajați să nu urmeze mecanic o listă pregătită, ci să fie atenți la răspunsuri. Uneori, cel mai interesant subiect apare dintr-un cuvânt, dintr-o pasiune neașteptată sau dintr-un detaliu pe care interlocutorul îl spune în treacăt. Aici intervine și observația: cum vorbește celălalt, ce îl entuziasmează, când devine mai sigur pe el, ce informație merită urmărită mai departe. Într-o lume în care atenția este permanent fragmentată, exercițiul de a rămâne câteva minute concentrat asupra unui singur om devine, în sine, valoros.

Jurnalismul, laborator de comunicare

Școala de Vară a Micilor Jurnaliști nu urmărește doar tehnici de presă. Interviul devine un laborator în care copilul își exersează vocea, curajul, atenția, spontaneitatea și relația cu celălalt. În câteva minute, trebuie să formuleze clar, să asculte, să observe și să decidă ce întreabă mai departe. Sunt abilități care îi vor folosi oricând, indiferent de ce meserie vor avea -- la școală, într-o prezentare, într-un examen, într-un interviu sau pur și simplu într-o conversație importantă. Pentru că a comunica bine nu înseamnă doar să ai curajul să vorbești. Înseamnă și să fii suficient de atent încât să-l auzi cu adevărat pe cel din fața ta. Maura ANGHEL