Un ieșean a rezolvat o problemă matematică veche de 60 de ani!

Marius Tiba, noua stea a matematicii mondiale, format la Iași, la Colegiul Național „C.Negruzzi”, a ajuns în centrul atenției comunității științifice internaționale după ce o lucrare a sa a fost recompensată cu prestigiosul Frontiers of Science Award, acordat în cadrul International Congress of Basic Science 2026, desfășurat la Beijing.

Marius Tiba, în vârstă de 33 de ani, este cercetător și profesor asistent tenure-track la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), în Elveția. Distincția i-a fost acordată pentru lucrarea „Flat Littlewood Polynomials Exist”, publicată în Annals of Mathematics, una dintre cele mai prestigioase reviste științifice din lume.

O problemă deschisă din 1966, rezolvată după șase decenii

Rezultatul obținut de Marius Tiba și cei patru coautori ai săi – Paul Balister, Béla Bollobás, Robert Morris și Julian Sahasrabudhe – pune capăt unei probleme matematice formulate în urmă cu aproximativ 60 de ani.

Cercetarea confirmă celebra conjectură formulată de matematicianul J. E. Littlewood în 1966 și demonstrează existența așa-numitelor polinoame Littlewood plate („flat Littlewood polynomials”).

Complexitatea problemei explică și ecoul internațional al rezultatului. Nu este vorba despre o simplă demonstrație a unei proprietăți matematice, ci despre soluționarea unei întrebări care a rămas deschisă timp de decenii și care se află la intersecția dintre analiza matematică, probabilități, geometrie și combinatorică.

Faptul că lucrarea a fost publicată în Annals of Mathematics reprezintă, la rândul său, o confirmare a importanței rezultatului.

De la Iași, în elita mondială a matematicii

Povestea lui Marius Tiba are însă un punct de plecare ieșean.

Matematicianul a absolvit Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, iar în perioada liceului a reprezentat România la competiții internaționale de matematică. De aici, parcursul său academic l-a dus către unele dintre cele mai importante centre universitare ale lumii.

Și-a obținut doctoratul la Universitatea Cambridge, sub coordonarea matematicianului Béla Bollobás, în septembrie 2021. Ulterior, a fost Titchmarsh Research Fellow la Mathematical Institute al Universității Oxford, apoi lector în matematică pură la King's College London.

Din 2026, Marius Tiba este profesor asistent pe poziție tenure-track la EPFL Lausanne, una dintre instituțiile europene de vârf în domeniul științelor și tehnologiei.

Cinci matematicieni, aceeași medalie

Premiul primit la Beijing nu este acordat exclusiv lui Marius Tiba. Distincția recompensează cercetarea realizată de echipa formată din cei cinci matematicieni, ale căror nume apar pe medalie.

Festivitatea a avut loc în cadrul Congresului Internațional de Științe de Bază de la Beijing, eveniment de anvergură mondială prezidat de matematicianul Shing-Tung Yau.

Într-un moment cu o puternică încărcătură simbolică pentru cercetarea românească, în cadrul aceleiași ceremonii a fost premiată și Eleny Ionel, prezentată ca prima profesoară română de la Stanford.

Pentru Iași, însă, performanța lui Marius Tiba are o semnificație aparte: un elev format într-un liceu ieșean a ajuns să contribuie la rezolvarea uneia dintre problemele istorice ale matematicii și să fie recompensat pentru aceasta pe una dintre cele mai importante scene internaționale ale științei.

Cercetarea care l-a dus în vârful matematicii

Marius Tiba descrie propriul domeniu de cercetare drept unul concentrat pe probleme cu o puternică „aromă geometrică”, cu rădăcini în analiză, probabilități și combinatorică.

În ultimii ani, activitatea sa a inclus cercetări privind stabilitatea inegalităților geometrice, sisteme de acoperire, polinoame aleatoare și teoria Ramsey.

Rezultatul privind polinoamele Littlewood este însă unul dintre cele mai spectaculoase repere ale carierei sale. O întrebare lansată în 1966, trecută prin generații de matematicieni și considerată suficient de dificilă pentru a rămâne deschisă timp de decenii, și-a găsit în sfârșit răspunsul.

De la băncile unui liceu din Iași la Cambridge, Oxford, Lausanne și, acum, pe podiumul unui congres mondial de științe: Marius Tiba este unul dintre matematicienii români care au dus numele Iașului în elita cercetării internaționale.

Daniel BACIU