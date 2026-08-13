* piața muncii din Iași trece din nou de pragul de o mie de posturi vacante* șoferii profesioniști, agenții de securitate, lucrătorii comerciali, muncitorii necalificați și oamenii pentru HoReCa apar constant în ofertele angajatorilor, dar se caută și contabili sau ingineri

Oferta de muncă din județul Iași a ajuns la 1.010 posturi vacante în intervalul 12–19 august 2026. Sunt locuri declarate de angajatori către AJOFM Iași, iar imaginea din baza națională de mediere arată că firmele recrutează în aproape toate domeniile importante ale economiei locale.

Transportul este unul dintre sectoarele în care nevoia de personal se vede imediat. Într-un singur anunț activ, o companie din Miroslava caută 11 conducători auto pentru transport rutier de mărfuri, zece dintre locuri fiind nou-create. Angajatorul solicită permis categoria CE, iar salariul brut indicat în ofertă pornește de la 4.350 de lei.

Și firmele de pază continuă să caute oameni. Numai în două dintre ofertele active verificate apar cel puțin șase posturi de agent de securitate, dintre care cinci la o singură companie. Pentru unul dintre aceste locuri nu este cerută experiență, ceea ce arată că o parte dintre angajatori sunt dispuși să recruteze și persoane care vor să intre pentru prima dată în domeniu.

Comerțul, restaurantele și construcțiile caută permanent personal

Cererea este ridicată și în comerț. În ofertele verificate apar cel puțin șase posturi de lucrător comercial, dintre care cinci sunt scoase la concurs de același angajator din Iași. Pentru o parte dintre ele nu este necesară experiența anterioară.

Muncitorii necalificați rămân, de asemenea, printre angajații căutați. Numai în două anunțuri recente apar cel puțin șapte locuri, pentru activități legate de materiale de construcții, asamblare și montarea pieselor. Oferta confirmă că firmele au nevoie în continuare de personal pentru activitățile de bază din producție și construcții.

HoReCa intră și ea în această cursă pentru angajați. În restaurantele din Iași sunt disponibile posturi de ospătar, iar în Târgu Frumos apar și locuri pentru barista. Pentru unele dintre posturile din restaurante sunt acceptate persoane fără experiență, salariile brute declarate pornind de la nivelul salariului minim.

Meseriile tehnice sunt și ele prezente. Există oferte pentru sudori, iar într-unul dintre anunțurile active salariul brut poate ajunge la peste 5.000 de lei.

Posturi pentru absolvenți de facultate

Firme din Iași caută contabili, iar în unele cazuri angajatorii acceptă inclusiv absolvenți fără experiență. Sunt disponibile și posturi pentru ingineri, în special în domeniul construcțiilor și infrastructurii. Printre ofertele active se regăsesc locuri pentru ingineri geodezi, ingineri în construcții civile, industriale și agricole, ingineri-șefi în construcții și ingineri de căi ferate, drumuri și poduri. Este un semn că deficitul de personal nu se limitează la joburile cu calificare redusă, ci ajunge și în zona profesiilor tehnice unde recrutarea este, de regulă, mai dificilă.

Piața muncii din Iași rămâne astfel împărțită între două nevoi majore. Pe de o parte, firmele caută oameni pentru transport, pază, comerț, restaurante, producție și construcții. Pe de altă parte, sunt greu de acoperit și posturile care cer pregătire tehnică sau studii superioare.

Dan DIMA