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Pagina principală Moldova ACS USV Iași merge în play-off-ul Cupei României! Victorie muncită în fața Cetății Suceava

ACS USV Iași merge în play-off-ul Cupei României! Victorie muncită în fața Cetății Suceava

ACS USV Iași merge în play-off-ul Cupei României! Victorie muncită în fața Cetății Suceava

* ACS USV Iași – Cetatea Suceava 1-0 (1-0) * a marcat Cuculescu, în minutul 11 * USV Iași continuă aventura în Cupa României și așteaptă acum să-și afle adversara din play-off

ACS USV Iași a obținut miercuri o calificare importantă în play-off-ul Cupei României, după ce a învins-o cu 1-0 pe Cetatea Suceava, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”.

Echipa pregătită de Cristi Ungureanu și Irinel Ionescu a început curajos partida din turul al III-lea și a profitat rapid de ezitările defensive ale formației sucevene. În minutul 11, Voion a executat o aruncare de la margine în centrul careului, Al. Marin a deviat cu capul, iar Cuculescu, bine poziționat, a reluat de la numai trei metri în plasă: 1-0 pentru USV Iași.

Ocazii pentru oaspeți, dar USV rezistă

Cetatea Suceava a avut imediat șansa egalării. O pasă neglijentă spre propriul portar i-a permis lui D. Bujor să rămână într-o poziție excelentă, însă atacantul a preferat să-i paseze lui Cerlincă, iar experimentatul vârf a trimis pe lângă poartă.

În finalul primei reprize, sucevenii au înscris prin Burdeț, însă golul a fost anulat pentru ofsaid, decizie corectă după consultarea arbitrului Cosmin Apetrei cu asistentul Alexandru Crăciun.

După pauză, Cetatea a pus o presiune tot mai mare pe poarta lui Niga. În minutul 57, D. Bujor a șutat de la 12 metri, dar portarul ieșean a intervenit excelent și a respins cu piciorul. Faza a continuat, iar I. Marian a reluat spre poartă, însă Asofiei a salvat echipa și a trimis mingea în corner.

Petre Grigoraș a încercat să schimbe soarta meciului și a efectuat nu mai puțin de patru modificări în minutul 59, dar defensiva ieșeană a rezistat.

Cea mai mare emoție pentru gazde a venit în minutul 80. Aftanache a executat o lovitură liberă din lateral, iar Mocanu a respins cu capul în propria transversală. Cu puțin timp înainte de final, Kayondo a trimis mingea în plasă, însă și această reușită a fost anulată pentru ofsaid.

Cetatea Suceava a dominat copios repriza secundă

Presată tot mai insistent,  ACS USV Iași a reușit să păstreze avantajul minim până la final. O victorie obținută cu un gol marcat rapid și apărat apoi cu multă determinare.

Partida a avut și un moment special pentru Giani Unghianu. Legitimat chiar înaintea meciului și împrumutat pentru acest sezon de la Știința Miroslava, acesta a intrat pe teren încă din minutul 29, după accidentarea lui Al. Marin.

Pentru USV, calificarea reprezintă un pas înainte într-o competiție în care echipa ieșeană a trecut și de Bradul Putna în turul precedent.

Urmează play-off-ul

ACS USV Iași va evolua în play-off-ul Cupei României, ultima fază înaintea grupelor. În această rundă vor intra în competiție și echipele din SuperLiga României.

Tragerea la sorți pentru play-off este programată joi, 13 august, de la ora 15:00, la Casa Fotbalului, iar meciurile se vor disputa pe 19 august.

ACS USV: Niga – Buțerchi, Tofan, Pintilei, Voion – Asofiei, Grad (’60 Șova) – Popovici (’60 Ilieș, ’83 Grigorescu), Mocanu, Cuculescu (’46 Călin) – Al. Marin (căpitan, ’29 Unghianu).

Cetatea: Micu (’59 Ciobanu) – Sumanariu (’59 Aftanache), Burdeț, Chelari – Mihai (’49 Kayondo), Marian (’59 Ferhaoui), R. Farcaș, Tucaliuc, Vl. Ilie (’59 Bai) – Bujor, Cerlincă.

USV Iași continuă aventura în Cupa României și așteaptă acum să-și afle adversara din play-off.

Daniel LEONTE

 

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