O familie cu opt copii are nevoie de apă

* o familie din apropierea Dorohoiului, cu opt copii, are nevoie de o sursă sigură de apă * Pro Vita Iași a lansat o campanie pentru forarea unui puț și realizarea instalației de alimentare a casei

Zece oameni, dintre care opt copii, cel mai mic de numai șapte luni, riscă să rămână din nou fără apă odată cu venirea frigului. Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor vrea să strângă 20.000 de lei pentru o soluție definitivă: un puț propriu, pompă și instalație de alimentare cu apă.

O poveste din nordul țării

Bogdan și Petruța locuiesc la câțiva kilometri de Dorohoi și cresc împreună opt copii. Cel mai mare are 16 ani, iar cel mai mic abia șapte luni. După ani în care întreaga familie a trăit într-un apartament cu două camere, părinții au reușit să construiască o casă în afara orașului, pentru ca cei mici să aibă mai mult spațiu și o curte în care să poată crește.

Mutarea a rezolvat problema spațiului, dar a adus una mult mai greu de gestionat: alimentarea cu apă.

Iarna trecută, conducta prin care apa ajungea la locuință a înghețat. Timp de aproape o lună, cei zece membri ai familiei au rămas fără apă curentă. Gătitul, spălatul, curățenia și îngrijirea copiilor au devenit, zi după zi, o încercare.

În prezent, casa primește apă printr-o legătură provizorie la conducta unei rude. Soluția nu oferă însă siguranță pentru iarna care urmează.

Un puț propriu ar elimina riscul unei noi ierni fără apă

Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune, a lansat o campanie în cadrul proiectului „Dar pentru copii” pentru a asigura familiei o sursă permanentă de apă.

Sunt necesare aproximativ 20.000 de lei pentru forarea unui puț, cumpărarea și montarea unei pompe și realizarea instalației care să ducă apa în locuință.

Bogdan este polițist de frontieră și se află în concediu pentru creșterea copilului. Petruța este asistent de farmacie, iar în ultimii ani oferă și servicii de masaj terapeutic la domiciliu pentru a suplimenta veniturile familiei.

Familia face parte din Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”, destinat familiilor cu cel puțin șapte copii din Arhiepiscopia Iașilor. Fiul cel mare beneficiază, de asemenea, de o bursă Pro Vita pentru continuarea studiilor.

Festivalul familiei de la Iași va strânge donații pentru proiect

Campania va fi susținută și la Iași. Proiectul „Dar pentru copii” este cauza celei de-a VI-a ediții a Festivalului familiei, programat pentru duminică, 6 septembrie 2026, între orele 11:00 și 19:00, în Parcul Expoziției.

Organizatorii pregătesc aproximativ 50 de ateliere și activități pentru copii și părinți, spectacole și momente artistice. Participarea este gratuită, iar donațiile strânse în timpul evenimentului vor merge către proiectul prin care familia din Botoșani ar urma să primească apă curentă în condiții sigure.

Din 2019 până în prezent, prin proiectul „Dar pentru copii”, au fost construite, reparate sau amenajate locuințele a șase familii numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Cum poate fi ajutată familia cu opt copii

Donațiile pot fi făcute online pe platforma proiectului „Dar pentru copii” sau prin transfer bancar în conturile Arhiepiscopiei Iașilor.

Există și posibilitatea unei donații recurente de 4 euro pe lună, prin trimiterea textului CARAMIDA la numărul 8864.

Pentru donațiile prin transfer bancar sunt disponibile conturile:

LEI: RO08CECEIS1030RON1014342, CEC Bank

EURO: RO68CECEIS10C1EUR1103231, CEC Bank

SWIFT: CECERO

Titular: Arhiepiscopia Iașilor

Detalii plată: Dar pentru copii.

Maura ANGHEL