Mugur Isărescu: „Cursul euro este mai flexibil”
BNR anunță revenirea planului pentru euro. România nu trece niciun criteriu!
S-a terminat șantierul de la Târgu Cucu. Tramvaiele revin la normal
Constructorul ceasului din Turnul Palatului Culturii stă de vorbă cu turiștii
Un ieșean a rezolvat o problemă matematică veche de 60 de ani!
AI schimbă IT-ul din Iași. Joburile care dispar
Începe școala: 9 din 10 români spun că rechizitele, hainele și ghiozdanele îi lovesc puternic la buzunar
Centura Bacăului se închide, iar tot traficul se mută în oraș
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Accident grav la Lețcani! Două mașini s-au izbit, iar pompierii se luptă să scoată o posibilă victimă dintre fiare

Accident grav la Lețcani! Două mașini s-au izbit, iar pompierii se luptă să scoată o posibilă victimă dintre fiare

Accident grav la Lețcani! Două mașini s-au izbit, iar pompierii se luptă să scoată o posibilă victimă dintre fiare

Alertă în comuna Lețcani, județul Iași! Un accident rutier violent s-a produs în satul Lețcani, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Primele informații indică posibilitatea ca o persoană să fi rămas încarcerată.

La locul accidentului s-a declanșat o intervenție de amploare. Din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor calificat și 13 pompieri militari.

În sprijinul salvatorilor se deplasează și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Pompierii verifică în aceste momente starea persoanelor implicate, acordă primul ajutor și sunt pregătiți să intervină pentru descarcerarea victimei, dacă se confirmă că aceasta este blocată în unul dintre autoturisme.

De asemenea, salvatorii asigură măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu în urma impactului.

Situația este în dinamică, iar în acest moment nu sunt disponibile informații certe despre numărul total al victimelor sau despre starea acestora. Intervenția continuă la Lețcani.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri