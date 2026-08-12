Accident grav la Lețcani! Două mașini s-au izbit, iar pompierii se luptă să scoată o posibilă victimă dintre fiare

Alertă în comuna Lețcani, județul Iași! Un accident rutier violent s-a produs în satul Lețcani, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Primele informații indică posibilitatea ca o persoană să fi rămas încarcerată.

La locul accidentului s-a declanșat o intervenție de amploare. Din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor calificat și 13 pompieri militari.

În sprijinul salvatorilor se deplasează și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Pompierii verifică în aceste momente starea persoanelor implicate, acordă primul ajutor și sunt pregătiți să intervină pentru descarcerarea victimei, dacă se confirmă că aceasta este blocată în unul dintre autoturisme.

De asemenea, salvatorii asigură măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu în urma impactului.

Situația este în dinamică, iar în acest moment nu sunt disponibile informații certe despre numărul total al victimelor sau despre starea acestora. Intervenția continuă la Lețcani.