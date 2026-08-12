Garaje, chioșcuri și terenuri fără licitație la Pașcani

* Primăria pregătește regulile prin care anumite suprafețe din domeniul public vor putea fi închiriate direct * printre situațiile vizate apar garaje, spații foarte mici, activități temporare și proprietarii unor construcții deja amplasate pe terenul orașului

Cine are un garaj, o terasă de acces ori o construcție pe terenul municipiului ar putea ajunge, în anumite condiții, la un contract fără licitație. Primăria Pașcani a pus în consultare un regulament care stabilește excepțiile de la regula licitației publice. Termenul pentru observații este 13 august.

Cine poate primi direct un teren al municipiului

Licitația rămâne regula pentru bunurile proprietate publică, însă proiectul enumeră opt situații în care se poate face excepție. Sunt incluse autorități și instituții publice, anumite societăți aflate în subordinea administrației, asociații de dezvoltare intercomunitară, dar și închirierile ocazionale pentru cel mult 45 de zile.

Pentru locuitori, cele mai importante prevederi sunt însă cele referitoare la garaje și locuri de parcare fără destinație comercială, la imobile sau cote-părți cu o suprafață de maximum 10 metri pătrați și la persoanele care au un drept de preemțiune recunoscut prin lege. În această ultimă situație, prețul trebuie să fie cel al pieței.

Documentația arată și mai clar cine ar putea ajunge să solicite asemenea contracte. Primăria menționează explicit proprietarii de garaje, balcoane, terase de acces, totemuri sau panouri publicitare deja construite ori amplasate pe domeniul public. Pentru firme apar chioșcurile stradale, rulotele, tonetele frigorifice, corturile, expozițiile, parcurile de distracții și alte activități de comerț ambulant.

Proprietarii construcțiilor existente, categoria de urmărit

Una dintre prevederile cu cea mai mare miză privește terenurile pe care există deja construcții. Proiectul definește dreptul de preemțiune prin raportare la constructorii de bună-credință sau la persoanele care dețin construcții amplasate pe terenurile publice ce urmează să fie închiriate. În aceste cazuri, chiria ar trebui stabilită la valoarea de piață printr-un raport întocmit de un evaluator ANEVAR.

Proiectul nu nominalizează însă nicio persoană și nicio firmă care ar urma să beneficieze de regulament. Cu alte cuvinte, documentul nu permite, în această etapă, concluzia că modificarea este pregătită pentru un beneficiar anume.

Primăria păstrează și dreptul de a respinge solicitarea după o analiză de oportunitate. Dacă pentru același bun apar mai multe cereri care nu pot fi departajate obiectiv, terenul trebuie scos la licitație publică. Solicitanții trebuie să aibă obligațiile fiscale achitate și să nu fi încălcat, în ultimii trei ani, contracte de închiriere sau concesiune cu municipalitatea.

Cât ar costa terenurile

Grila propusă pornește de la 15 lei/mp/an pentru terenurile pe care sunt construite garaje sau magazii. Pentru garajele folosite ca spații comerciale ori de producție apar 35 lei/mp/an, iar pentru terasele de acces, 15 lei/mp/an.

La chioșcurile stradale, tariful variază în funcție de zonă între 1,97 și 2,67 lei/mp/zi. Pentru terenurile folosite ocazional, maximum 45 de zile, proiectul stabilește 2,44 lei/mp/zi, iar comerțul ambulant la manifestări publice poate ajunge la 60,32 lei pe zi.

Dan DIMA