Creșe construite cu bani din PNRR: aproape trei sferturi dintre locuri sunt goale!

România ridică zeci de creșe cu bani europeni, dar apare o problemă uriașă: locurile create nu sunt ocupate nici pe departe la capacitatea anunțată. Din 4.120 de locuri disponibile în creșele finanțate prin PNRR, doar 1.070 sunt ocupate. Cu alte cuvinte, aproape trei sferturi din capacitate rămâne nefolosită.

Prin Componenta 15 – Educație din PNRR au fost semnate 119 contracte pentru construirea și dotarea de creșe. Investițiile fac parte din programul guvernamental „Sfânta Ana” și au ca obiectiv extinderea infrastructurii pentru copiii cu vârste între 0 și 3 ani.

Potrivit celei mai recente raportări, 75 de creșe sunt inaugurate, dintre care 55 recepționate și 20 aflate în curs de recepționare. Alte 43 de unități se află încă în proiectare și execuție.

Pe hârtie, investiția arată spectaculos: prin finanțarea PNRR sunt create peste 4.500 de locuri noi pentru copiii de vârstă antepreșcolară. În realitate, gradul de ocupare este mult mai redus.

Doar 1.070 dintre cele 4.120 de locuri existente în unitățile raportate sunt ocupate.

Vasluiul, între șantiere și creșe care trebuie umplute

O situație aparte se înregistrează în județul Vaslui, prins în această amplă transformare. Aici sunt prevăzute patru proiecte de creșe: la Murgeni, Negrești, Vaslui și Huși, cu o capacitate totală de 230 de locuri.

La Huși se află singura unitate deja recepționată și operaționalizată, o creșă mare cu 110 locuri. Alte trei proiecte sunt în diferite stadii: creșa din Murgeni este în curs de recepționare, cea din municipiul Vaslui este, de asemenea, în curs de recepționare, iar la Negrești lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 21%.

În total, din cele 230 de locuri disponibile în județul Vaslui, 110 sunt ocupate.

Dar o creșă nu înseamnă doar pereți, mobilier și locuri disponibile. Este nevoie de oameni care să lucreze în aceste unități. Pentru Vaslui au fost aprobate 18 posturi pentru creșa din Murgeni, 22 pentru municipiul Vaslui și 27 pentru Huși.

România, contra cronometru pentru ținta PNRR

Termenul este extrem de strâns. Investiția pentru construirea și dotarea creșelor trebuie finalizată până la 30 august 2026, iar autoritățile estimează că până la 31 august va fi atinsă ținta de 110 creșe asumate.

Miza nu este însă doar bifarea unor obiective în PNRR. Beneficiarii trebuie să păstreze investițiile și să nu facă modificări substanțiale timp de cinci ani de la efectuarea plății finale.

Astfel, adevărata provocare începe abia după inaugurare: creșele trebuie să aibă personal, să funcționeze și să atragă copii.

Pentru moment, cifrele arată un paradox: România construiește rapid locuri pentru cei mai mici, dar sute sau chiar mii dintre aceste locuri rămân neocupate.

În spatele bilanțului PNRR se află eforturile autorităților de a transforma investițiile în creșe vii, funcționale și pline de copii. Eforturi care, deocamdată, nu aduc prea multe rezultate.

Carmen DEACONU