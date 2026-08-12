Laborator criminalistic pe roți pentru frontiera de la Iași

* Poliția de Frontieră Iași investește aproape 280.000 de lei în tehnică pentru cercetarea infracțiunilor direct în teren * autolaboratorul va avea echipamente pentru urme biologice, amprente, cercetări pe timp de noapte și fotografie judiciară

Urmele lăsate pe malul Prutului, amprentele de pe un autoturism suspect sau probele biologice găsite într-un loc prin care au trecut traficanți ar putea fi documentate mai rapid chiar în teren. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași cumpără patru seturi complete de tehnică criminalistică și patru seturi foto DSLR pentru dotarea unui autolaborator destinat investigării infracțiunilor transfrontaliere.

Cinci truse într-un singur set criminalistic

Licitația lansată de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași ajunge joi, 13 august, la ora 15:00, la termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Valoarea totală estimată este de 278.512,40 lei fără TVA, iar achiziția a fost împărțită în două loturi.

Grosul banilor, 224.793,39 lei, este rezervat celor patru seturi de echipamente și kituri criminalistice. Fiecare dintre acestea este, practic, o mică „trusă de investigație” pentru teren.

Documentația enumeră cinci componente: proiectoare LED pentru iluminarea locului cercetat pe timp de noapte, echipamente pentru marcarea locului faptei, truse pentru recoltarea și ambalarea urmelor biologice, sisteme de iluminare cu lungimi de undă variabile și truse pentru relevarea și ridicarea urmelor papilare – adică a amprentelor.

Un al doilea lot, estimat la 53.719,01 lei fără TVA, cuprinde patru seturi de aparate foto DSLR, necesare documentării fotografice a probelor și a locului în care s-a produs o faptă cercetată. Echipamentele trebuie livrate în cel mult 45 de zile de la semnarea contractelor.

Criminalistica se mută acolo unde sunt găsite probele

Miza unui asemenea autolaborator este mobilitatea. În zona de frontieră, locul unei infracțiuni poate însemna un drum agricol, malul unui râu, o pădure, un autoturism oprit în trafic sau un punct izolat aflat la kilometri de un sediu de poliție.

Dotările prevăzute în licitație permit documentarea, marcarea, fotografierea și ridicarea diferitelor categorii de urme în condiții de teren. Echipamentele de iluminare devin importante în intervențiile nocturne, iar trusele pentru probe biologice și amprente sunt destinate conservării urmelor care pot conta ulterior într-o anchetă.

Investiția vine într-o zonă cu o activitate operativă intensă. ITPF Iași are competențe la frontiera de est și acoperă județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și sectorul Dunării din zona Galați–Brăila. Structura supraveghează frontiera cu Republica Moldova și Ucraina.

Numai în primul semestru din 2026, prin punctele de trecere aflate în competența ITPF Iași au trecut aproximativ 4,4 milioane de persoane și peste 1,5 milioane de vehicule, iar polițiștii au constatat 798 de infracțiuni.

Dan DIMA