Alexandru Chituță preia interimatul Palatului Culturii. Apreotesei pleacă

* schimbare la vârful Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. Alexandru Constantin Chituță, venit de la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, preia conducerea interimară a instituției din 13 august * decizia vine după ce un nou concurs pentru postul de manager s-a încheiat fără câștigător, iar Andrei Apreotesei a plecat după un interimat de doi ani și jumătate

Palatul Culturii din Iași intră, de joi, 13 august 2026, într-o nouă etapă de conducere. Alexandru Constantin Chituță va prelua interimar conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova”, după plecarea lui Andrei Apreotesei și după ce Ministerul Culturii nu a reușit, pentru a doua oară consecutiv, să desemneze un manager prin concurs.

Alexandru Chituță vine de la Muzeul Național Brukenthal

Alexandru Constantin Chituță va conduce, începând cu 13 august 2026, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, instituția care administrează Palatul Culturii și mai multe muzee din Iași și din județ. Numirea este una interimară, până la organizarea și finalizarea unei noi proceduri pentru ocuparea postului de manager.

Chituță vine din echipa Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, instituție unde a ocupat mai multe funcții de conducere și unde a fost manager interimar începând din 2022. Este licențiat în Teologie și are o activitate consistentă în domeniul muzeal, al organizării de expoziții, marketingului cultural și patrimoniului. CV-ul său cuprinde zeci de publicații și proiecte expoziționale realizate în țară.

Noul manager interimar nu este nici străin de Iași. În ultimii ani, Alexandru Chituță a fost implicat în proiecte expoziționale organizate aici, inclusiv în colaborări cu Muzeul Municipal „Regina Maria” și în expoziții găzduite de Palatul Culturii.

Al doilea concurs pentru șefia Complexului Muzeal, fără câștigător

Schimbarea de conducere vine după un nou eșec al concursului organizat de Ministerul Culturii pentru ocuparea funcției de manager al Complexului Muzeal Național „Moldova”.

La actuala procedură s-au înscris Lăcrămioara Stratulat, director general adjunct al Complexului, și sculptorul Vladlen Babcinețchi. Niciun candidat nu a obținut minimum nota 7, necesară promovării concursului. Este a doua procedură consecutivă pentru conducerea instituției care se termină fără un câștigător. Concursul anterior, organizat la sfârșitul anului 2025, nu a dus nici el la ocuparea postului, motiv pentru care Ministerul Culturii a reluat procedura în această vară.

Andrei Apreotesei pleacă după doi ani și jumătate de interimat

Tot din 13 august, Andrei Apreotesei își încheie mandatul interimar la Complexul Muzeal Național „Moldova” și revine la conducerea Ateneului Național din Iași.

Apreotesei a condus Complexul aproximativ doi ani și jumătate și a anunțat încă din această vară că nu va participa la noul concurs pentru funcția de manager. La plecare, acesta a făcut bilanțul perioadei petrecute la Palatul Culturii, amintind programele și proiectele culturale organizate, precum și redeschiderea Galeriei de Artă Românească și a Galeriei de Artă Europeană.

„Consider că mi-am îndeplinit misiunea și mi-am dus la capăt promisiunea făcută publicului”, a transmis Andrei Apreotesei la finalul interimatului. Maura ANGHEL, Laura RADU