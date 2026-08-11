Reguli noi pentru ambalaje. Ce trebuie să facă firmele ieșene

* din 12 august 2026, în Uniunea Europeană începe aplicarea noului regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje * pentru firme, schimbarea înseamnă verificarea materialelor folosite, a modului în care sunt proiectate ambalajele, a etichetării și a obligațiilor de reciclare și reutilizare

Orice firmă care pune produse în cutii, pungi, sticle, recipiente sau alte forme de ambalaj va trebui să urmărească mai atent noile cerințe europene. Regulamentul PPWR devine, în general, aplicabil din 12 august 2026, iar obligațiile vor fi introduse etapizat în următorii ani.

Ambalajele intră într-un sistem nou de reguli

Noua legislație europeană privind ambalajele și deșeurile de ambalaje schimbă modul în care acestea vor fi proiectate, utilizate și recuperate după consum.

Regulamentul se aplică tuturor tipurilor de ambalaje și urmărește reducerea cantității de deșeuri produse în Uniunea Europeană. Direcția este clară: mai puțin material inutil, ambalaje mai ușor de reciclat, mai mult conținut reciclat și, acolo unde este posibil, reutilizarea recipientelor.

Pentru firme, 12 august nu înseamnă că toate obligațiile devin obligatorii în aceeași zi. O parte dintre cerințe vor intra în vigoare etapizat, în anii următori, însă companiile trebuie să înceapă din timp verificarea produselor și a lanțurilor de aprovizionare.

Practic, producătorii, importatorii, distribuitorii și comercianții trebuie să știe din ce materiale sunt făcute ambalajele pe care le folosesc, dacă acestea respectă noile cerințe și ce modificări vor trebui introduse pentru termenele următoare.

Ce trebuie să verifice firmele din Iași

Primul pas este inventarierea ambalajelor folosite în activitatea curentă: plastic, carton, sticlă, metal sau materiale compozite.

Firmele trebuie apoi să urmărească cerințele privind reciclabilitatea, reducerea ambalajelor inutile, folosirea materialelor reciclate, reutilizarea și etichetarea.

O atenție specială trebuie acordată și furnizorilor. Un ambalaj cumpărat de la un producător extern trebuie să respecte aceleași reguli dacă produsul este introdus pe piața Uniunii Europene.

În cazul anumitor ambalaje destinate alimentelor apar și restricții privind substanțele chimice utilizate, ceea ce obligă firmele să ceară informații mai clare despre materialele din care sunt fabricate recipientele.

Camera de Comerț Iași pregătește firmele pentru schimbare

Camera de Comerț și Industrie Iași organizează pe 18 și 19 august un curs intensiv dedicat noului regulament european.

Programul include cerințe de conformitate, reguli privind proiectarea ambalajelor pentru reciclare și reutilizare, obligații de raportare, riscurile neconformării și exemple practice.

Schimbarea nu este una care privește doar marii producători. Poate afecta orice companie care vinde un produs ambalat, de la industria alimentară și retail până la comerț online, cosmetice, medicamente, producție sau distribuție.

Pentru firmele ieșene, perioada următoare va fi una de adaptare. Cine verifică din timp ambalajele, contractele cu furnizorii și noile cerințe poate evita modificări făcute în grabă atunci când următoarele obligații europene vor deveni obligatorii.

Dan DIMA