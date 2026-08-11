* de la o singură fermă cunoscută în urmă cu câțiva ani, județul Iași a ajuns la cel puțin trei exploatații care cresc măgărițe și comercializează laptele * produsul de nișă se vinde cu 100-130 de lei litrul, dar afacerea este mult mai complicată decât pare

Măgărița, animal pe care puțini l-ar fi asociat până recent cu o afacere profitabilă, începe să-și facă loc în zootehnia ieșeană. Ferme sunt astăzi la Butea, Țigănași și Dobrovăț, iar litrul de lapte ajunge să coste de peste zece ori mai mult decât laptele obișnuit de vacă.

De la Butea la Țigănași și Dobrovăț

Prima afacere ieșeană de acest tip intens mediatizată a apărut la Butea. În 2021, Claudiu Ciot pornea ferma cu 22 de măgărițe și trei masculi, după o investiție inițială de aproximativ 27.000 de lei. La acel moment, laptele era vândut cu circa 100 de lei litrul, iar producția unei femele era estimată de fermier între 300-400 ml și maximum un litru pe zi.

Doi ani mai târziu a apărut o altă investiție, la Țigănași. Alin Gabriel Axinte pornea în 2023 cu cinci animale și anunța că vrea să ajungă în același an la 15 exemplare. Investiția era evaluată la aproximativ 8.000 de euro, iar o femelă costa între 800 și 1.000 de euro. Potrivit crescătorului, o măgăriță aflată în lactație produce aproximativ 500-900 ml pe zi.

Între timp, pe harta acestei nișe a apărut și Ferma Măgărițelor Dobrovăț, care își promovează atât laptele, cât și vizitele și activitățile la fermă.

În total, numai efectivele declarate public la pornirea fermelor din Butea și Țigănași însumau aproximativ 40 de animale. Pentru Dobrovăț nu am identificat o cifră publică actualizată, astfel că un total exact al măgarilor crescuți astăzi în fermele ieșene nu poate fi stabilit din sursele publice disponibile.

Laptele de măgăriță, 100-130 de lei litrul

Prețul explică o bună parte din atractivitatea acestei afaceri. Axi-Donkey-Farm din Țigănași a comercializat laptele cu 35 de lei pentru aproximativ 330 ml, 50 de lei pentru jumătate de litru și 100 de lei litrul.

La Dobrovăț, o ofertă publicată de fermă indica un preț de 130 de lei pentru un litru, cu o disponibilitate de numai trei litri în acel moment.

Cantitatea mică de lapte obținută de la fiecare animal este una dintre explicațiile prețului. Spre deosebire de vacile de lapte, producția unei măgărițe se măsoară în sute de mililitri pe zi, iar o parte trebuie să rămână puiului. Crescătorul din Țigănași arăta că femelele nu sunt mulse în primele săptămâni după fătare și că producția depinde mult de perioada de lactație și de condițiile meteo.

Afacere scumpă, profit mic

Cifrele fermei din Butea arată cel mai bine cât de volatilă poate fi această nișă. Societatea Ferma Măgărițe Butea SRL a avut în 2023 o cifră de afaceri de 93.220 de lei, iar în 2024 a urcat la 153.280 de lei, o creștere de peste 64%. Profitul net a ajuns atunci la 42.723 de lei.

În 2025 însă, cifra de afaceri a coborât la 52.460 de lei, iar societatea a raportat pierdere.

Așadar, fenomenul există și se extinde geografic în județ: de la Butea la Țigănași și Dobrovăț. Dar laptele de 100-130 de lei litrul nu transformă automat măgărițele într-o afacere ușoară. Producția este mică, reproducția lentă, investiția într-o femelă poate ajunge la circa 1.000 de euro, iar piața rămâne una de nișă. Tocmai această combinație face însă din fermele de măgărițe una dintre cele mai neobișnuite direcții apărute în ultimii ani în agricultura ieșeană.

Dan DIMA