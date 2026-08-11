Parcul Horpaz–Ezăreni: piste pentru biciclete, zone de sport, belvedere și spații de relaxare

Unul dintre proiectele care pot schimba radical zona metropolitană a Iașului începe să prindă contur. Viitorul Parc Horpaz–Ezăreni intră într-o etapă decisivă, iar locuitorii și autoritățile au început să stabilească, chiar pe teren, cum ar putea arăta noul spațiu verde.

Pe 10 august 2026 au avut loc două ateliere participative dedicate proiectului „Amenajare parc agrement și spațiu verde în satul Horpaz”, un proiect care își propune să transforme zona într-un spațiu modern de recreere, sport și conectare cu natura.

Un parc gândit împreună cu oamenii din zonă

La primul atelier, organizat la Primăria Comunei Miroslava, reprezentanții instituțiilor și ai entităților interesate de dezvoltarea proiectului au analizat propunerile rezultate în urma consultării publice.

Miza este ca viitorul parc să nu fie doar o suprafață verde amenajată, ci un adevărat punct de atracție pentru întreaga zonă metropolitană a Iașului.

Printre ideile analizate se numără alei pietonale, piste pentru biciclete, zone de odihnă și joacă, spații pentru sport, locuri pentru evenimente în aer liber și puncte de observare a naturii.

O atenție specială este acordată lacului Ezăreni și biodiversității din zonă, astfel încât amenajarea să nu distrugă ceea ce există deja, ci să pună în valoare peisajul natural.

Seara, discuțiile au ieșit din sala de ședințe și au ajuns chiar pe amplasamentul viitorului parc.

Locuitorii interesați și participanții la Atelierul #3 au făcut un tur al zonei și au analizat concret unde ar putea fi amenajate viitoarele trasee, zonele de relaxare, spațiile de joacă și sport sau punctele de belvedere.

A fost discutată inclusiv conectarea viitorului parc cu localitățile din jur, un element esențial pentru ca zona să nu devină doar un obiectiv local, ci un spațiu accesibil unui număr cât mai mare de locuitori.

Horpaz–Ezăreni poate deveni una dintre marile zone de recreere ale Iașului

Proiectul este construit în jurul principiilor Noului Bauhaus European: frumusețe, sustenabilitate și incluziune.

Asta înseamnă că viitorul parc ar trebui să fie accesibil tuturor categoriilor de persoane, să ofere spații pentru activități diferite și, în același timp, să protejeze caracteristicile naturale ale zonei.

Dacă toate aceste idei vor fi transformate în realitate, Horpaz–Ezăreni ar putea deveni unul dintre cele mai importante spații verzi și de agrement din zona metropolitană a Iașului.

Iar miza este cu atât mai mare cu cât dezvoltarea accelerată a zonei Miroslava aduce tot mai mulți locuitori și, implicit, o nevoie uriașă de spații publice pentru recreere, sport și petrecerea timpului liber.

Propunerile formulate în cele două ateliere urmează să fie analizate și, acolo unde este posibil, integrate în soluția tehnică a proiectului. Carmen DEACONU