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Pagina principală Moldova Operațiune dramatică pe râul Prut: pompierii-scfandri caută o persoană posibil înecată

Operațiune dramatică pe râul Prut: pompierii-scfandri caută o persoană posibil înecată

Operațiune dramatică pe râul Prut: pompierii-scfandri caută o persoană posibil înecată

Mobilizare de urgență pe râul Prut, în județul Iași! Pompierii militari au declanșat o amplă operațiune de căutare după ce o persoană adultă ar fi dispărut în apele râului, pe raza comunei Victoria.

Misiunea este în plină desfășurare, iar fiecare minut este crucial.

De la Detașamentul 2 de Pompieri Iași au fost mobilizate o autospecială pentru transportul scafandrilor și o ambarcațiune în care se află trei pompieri militari scafandri.

La sosirea în zona indicată, echipajele specializate au început imediat căutările. Pompierii verifică atât suprafața apei, cât și zonele în care persoana ar putea fi găsită, folosind procedeele specifice intervențiilor în mediul acvatic.

Operațiunea este în dinamică, iar autoritățile nu au transmis, până în acest moment, informații privind găsirea persoanei.

În astfel de situații, căutarea persoanelor dispărute este coordonată, de regulă, de Poliția Română, care desfășoară atât activitățile operative de căutare, cât și investigațiile necesare pentru stabilirea împrejurărilor dispariției.

Atunci când există suspiciunea că o persoană a ajuns în apă, intervenția pompierilor devine esențială. Scafandrii militari și echipajele specializate ale ISU pot acționa în condiții extrem de dificile pentru localizarea, salvarea sau recuperarea persoanei din mediul acvatic.

Deocamdată, autoritățile continuă operațiunile pe Prut.

Este alertă în zona comunei Victoria, iar pompierii ieșeni luptă contra cronometru pentru a găsi persoana dispărută. Andrei TURCU

 

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