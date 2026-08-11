Iașul se scumpește din nou! Locuințele vechi, mai scumpe decât cele noi

Piața imobiliară din Iași continuă să urce, iar pentru cei care își caută o locuință în orașul de pe Bahlui, diferența dintre „vreau să cumpăr” și „îmi permit să cumpăr” devine tot mai greu de acoperit. În iulie 2026, apartamentele din Iași au consemnat creșteri consistente față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce prețurile au rămas aproape înghețate față de luna precedentă.

Datele analizate pentru principalele piețe rezidențiale din România arată că Iașul nu mai este deloc piața „ieftină” a marilor orașe. Dimpotrivă, apartamentele se apropie rapid de pragul psihologic de 2.000 de euro pe metrul pătrat, iar în cazul locuințelor vechi acest nivel a fost deja depășit.

Locuințele noi s-au scumpit cu 10% într-un singur an

În Iași, prețul mediu solicitat pentru un apartament nou a ajuns în iulie la 1.919 euro/mp. Creșterea este spectaculoasă: 10% într-un singur an.

Față de iunie, avansul a fost de încă 1%, ceea ce arată că piața ieșeană nu dă semne că ar intra într-o perioadă de ieftinire.

Mai mult, Iașul se află în grupul orașelor în care locuințele noi au avut una dintre cele mai mari creșteri anuale din țară. Doar Constanța, cu +14%, a avut o evoluție mai puternică dintre piețele analizate, în timp ce Sibiul a ajuns la +11%.

Iașul: +10%. Într-un singur an. Pentru cumpărătorul ieșean, procentul se transformă însă rapid în zeci de mii de euro atunci când este aplicat la un apartament întreg.

Paradoxul Iașului: apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi

Și aici apare una dintre cele mai interesante situații ale pieței locale.

În Iași, un apartament vechi are un preț mediu solicitat de 2.004 euro/mp, mai mare decât cei 1.919 euro/mp solicitați pentru apartamentele noi. Diferența este de 85 de euro/mp în favoarea locuințelor vechi.

La nivel anual, apartamentele vechi din Iași s-au scumpit cu 6%. Iar față de luna iunie, prețurile au rămas practic la același nivel.

La suprafețele minime prevăzute de Legea locuinței, o garsonieră de 37 mp ar ajunge, orientativ, la 71.003 euro într-un bloc nou, 74.148 euro într-un bloc vechi.

Pentru un apartament cu două camere, estimarea urcă la 99.788 euro pentru o locuință nouă și la 104.208 euro pentru una veche.

Iar pentru trei camere, calculul ajunge la 126.654 euro pentru un apartament nou, 132.264 euro pentru unul vechi.

Sunt valori orientative, calculate pe baza prețului mediu solicitat și a suprafețelor minime legale. În realitate, prețul poate fi mult mai mare în funcție de cartier, suprafață, anul construcției, etaj, finisaje, parcare și accesul la infrastructură.

Iașul se apropie de pragul care schimbă piața

Creșterea de 10% a apartamentelor noi într-un singur an este un semnal important pentru piața locală.

Iașul rămâne sub marile campioane ale prețurilor. Cluj-Napoca este într-o altă ligă, cu 3.340 euro/mp pentru apartamentele noi și 3.286 euro/mp pentru cele vechi. Brașovul depășește 2.300 euro/mp, iar Constanța a trecut de 2.250 euro/mp la locuințele noi.

Dar Iașul nu mai poate fi privit ca un oraș cu locuințe ieftine. La 1.919 euro/mp pentru apartamentele noi și 2.004 euro/mp pentru cele vechi, piața ieșeană se apropie de pragul de 2.000 de euro/mp, prag care, odată depășit pe scară largă, va schimba și mai mult calculele celor care vor să cumpere.

Daniel BACIU