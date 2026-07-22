Un spital din Iași are doar 2% din paturi ocupate. Noile date CNAS, surprinzătoare

Sistemul sanitar din Iași ascunde contraste uriașe. Datele publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin noua platformă națională de monitorizare a spitalelor, arată că în timp ce pacienții se luptă pentru un loc în unele unități medicale, alte spitale au saloane aproape complet goale.

Diferențele sunt atât de mari încât ridică întrebări serioase despre modul în care sunt distribuite resursele în unul dintre cele mai importante centre medicale din România.

Cardiologia, la limita capacității! Aproape fiecare pat este ocupat

Cea mai aglomerată unitate medicală din județ este Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu”, unde gradul de ocupare a ajuns la un impresionant 98%.

Practic, aproape că nu mai există niciun pat liber, iar cifrele confirmă presiunea uriașă asupra serviciilor de cardiologie pentru întreaga regiune a Moldovei.

Foarte aproape de capacitatea maximă se află și Spitalul de Boli Cronice Târgu Frumos – 94%, Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” – 90%, Institutul Regional de Oncologie – 88%, Spitalul Clinic de Recuperare – 86%.

Aceste unități funcționează aproape fără pauză, cu un flux continuu de pacienți veniți din toate județele Moldovei.

„Sfântul Spiridon”, motorul sistemului medical din Moldova

Cel mai mare spital din regiune, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, dispune de 1.178 de paturi, iar 78% dintre acestea sunt ocupate.

Având în vedere că aici ajung cele mai grave cazuri din întreaga regiune, procentul confirmă rolul esențial al spitalului în sistemul sanitar românesc.

Alte unități cu activitate intensă sunt Spitalul de Neurochirurgie – 80%, Spitalul de Pneumoftiziologie – 77%, Institutul Socola – 75%, Spitalul Municipal Pașcani – 67% , Spitalul de Boli Infecțioase – 61%.

Surpriza statisticilor: maternitățile și Spitalul de Copii au sute de paturi libere

În contrast cu spitalele suprasolicitate, unitățile dedicate copiilor și maternității afișează grade de ocupare surprinzător de reduse.

Situația este următoarea: Spitalul de Copii „Sf. Maria” – 45%, Maternitatea „Cuza Vodă” – 49%, Maternitatea „Elena Doamna” – 48%.

Specialiștii explică aceste procente prin scăderea natalității, caracterul sezonier al internărilor și specificul activității acestor unități.

Un spital funcționează cu doar 2% din paturi ocupate

Cea mai spectaculoasă diferență apare la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri.

Deși are 251 de paturi, gradul de ocupare raportat este de numai 2%, cel mai mic din întreg județul.

Trebuie însă precizat că această unitate are un regim special, destinat persoanelor internate în baza unor măsuri dispuse de instanțele de judecată, astfel încât activitatea sa nu poate fi comparată direct cu cea a unui spital obișnuit. Chiar și așa, procentul extrem de redus atrage atenția și ridică semne de întrebare privind utilizarea capacității disponibile.

În dreptul Spitalului Clinic CF Iași și al Spitalului General CF Pașcani, platforma CNAS nu afișează gradul de ocupare, ceea ce indică faptul că datele nu au fost încă raportate sau integrate în sistem.

Iașul, între supraaglomerare și capacități nefolosite

Noile date arată două realități complet diferite în același sistem medical. În timp ce institutele de cardiologie, oncologie sau nefrologie lucrează aproape la capacitate maximă și gestionează permanent cazuri complexe din întreaga Moldovă, alte unități medicale au zeci sau chiar sute de paturi disponibile.

Radiografia publicată de CNAS oferă, pentru prima dată, o imagine clară asupra modului în care sunt utilizate spitalele din Iași și poate deveni un punct de plecare pentru viitoarele decizii privind investițiile, reorganizarea serviciilor medicale și distribuirea resurselor într-unul dintre cele mai importante centre universitare și medicale ale României. Daniel BACIU, Nicoleta ZANCU