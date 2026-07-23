Iașul admiterii extreme. La liceu, medii de la 9,35 la 1,40

* la cele mai căutate colegii ieșene, ultima medie a depășit 9 * la polul opus, un candidat a fost repartizat cu 1,40, iar cinci specializări nu au primit niciun elev în prima etapă

Rezultatele repartizării computerizate din 2026 arată diferențe uriașe între liceele din județul Iași. În timp ce pentru Științe ale Naturii la Colegiul „Costache Negruzzi” ultima medie a fost 9,35, la o specializare tehnologică din Pașcani s-a ajuns la 1,40. Situația este posibilă deoarece legislația nu stabilește media minimă 5 pentru repartizarea computerizată obișnuită.

Admiterea la liceu din județul Iași pare să se desfășoare în două lumi complet diferite. Într-una, elevii se luptă pentru fiecare sutime, iar o medie de 9 poate să nu fie suficientă. În cealaltă, locurile sunt atât de numeroase în raport cu opțiunile candidaților, încât repartizarea a coborât până la media 1,40.

La „Negruzzi”, ultima medie a fost 9,35

Cea mai mare ultimă medie din județul Iași a fost înregistrată la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, la specializarea Științe ale Naturii. Ultimul candidat repartizat a avut media 9,35, iar toate cele 28 de locuri au fost ocupate. Pe locurile următoare se află Colegiul Național Iași, cu ultima medie 9,30 la Științe ale Naturii, și Colegiul Național „Emil Racoviță”, cu 9,27 la aceeași specializare. La Matematică-Informatică, ultima medie a fost 9,22 la Colegiul „Emil Racoviță”, 9,20 la Colegiul Național Iași și 9,12 la Colegiul „Costache Negruzzi”. Colegiul Național „Mihai Eminescu” a încheiat repartizarea cu ultima medie 9,15 la Științe ale Naturii și 9,12 la Matematică-Informatică, clasa bilingv engleză. În această parte a clasamentului, clasele sunt complet ocupate, iar diferențele dintre ultimii candidați repartizați sunt de numai câteva sutimi.

La Pașcani, repartizarea a coborât până la 1,40

La celălalt capăt al clasamentului se află Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” din Pașcani. La specializarea Tehnician operator tehnică de calcul/Electronist aparate și echipamente, ultima medie a fost 1,40. Din cele 28 de locuri disponibile au fost ocupate doar șapte. Așadar, candidatul cu media 1,40 nu a luat locul unui elev cu o medie mai mare, ci a fost repartizat într-o clasă în care au rămas 21 de locuri libere. La Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași, ultima medie a fost 1,47 la specializarea Tehnician instalații de bord/Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave. Au fost ocupate 14 dintre cele 28 de locuri. Ultima medie a fost 1,60 la Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” din Pașcani, pentru calificările Organizator banqueting/Bucătar. Aici au fost ocupate 31 dintre cele 42 de locuri. Tot cu 1,60 s-a încheiat repartizarea la Colegiul Tehnic „Ion Holban” din Iași, la Coafor-stilist/Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, unde au fost ocupate 25 dintre cele 28 de locuri.

Clase pline, deși ultima medie a fost sub 2

O medie foarte mică nu apare numai la clasele aproape goale. La Liceul Tehnologic din Lungani, toate cele 28 de locuri de la specializarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații au fost ocupate, deși ultima medie a fost 1,65.

La Liceul Tehnologic din Mogoșești, ultima medie a fost 1,95 la specializarea Tehnician în agricultură ecologică, iar cele 28 de locuri au fost ocupate integral. Aceste exemple arată că, la unele specializări, numărul candidaților a fost suficient pentru formarea completă a clasei, dar mediile de admitere au rămas foarte mici.

Cinci specializări nu au primit niciun candidat

Raportul oficial conține și cinci specializări la care apare ultima notă 0,00 și zero locuri ocupate.

Cifra nu înseamnă că un elev a fost repartizat cu media zero, ci arată că, după prima etapă computerizată, niciun candidat nu a fost repartizat la specializarea respectivă. Situația apare la Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei – Tehnician în agricultură/Piscicultor și prelucrător de pește: 0 din 14 locuri ocupate; Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași – Prelucrări pe mașini cu comandă numerică/Lăcătuș construcții structuri aeronave: 0 din 14; Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași – Prelucrări pe mașini cu comandă numerică/Mecanic aeronave: 0 din 14; Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” din Iași – Tehnician operator tehnică de calcul/Electronist aparate și echipamente: 0 din 28; Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Pașcani – Filologie: 0 din 25. În total, cele cinci specializări aveau 95 de locuri la care nu a fost repartizat niciun candidat.

Admiterea din 2026 arată astfel un contrast puternic: la câteva colegii, ultima medie depășește 9, iar clasele sunt complet ocupate; la alte licee, candidații sunt repartizați cu medii sub 2 sau nu ajunge niciun elev.

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