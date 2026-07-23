Se pregătesc schimbări majore la pompă. Proiect de lege pentru ieftinirea carburanților

* la Iași, motorina standard varia joi între 9,64 și 9,80 lei/l, iar benzina între 8,87 și 8,98 lei/l

Șoferii din România ar putea beneficia din nou de măsuri de protecție împotriva scumpirilor la carburanți. Un proiect de lege depus în Parlament de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, propune reintroducerea stării de criză pe piața carburanților și un pachet amplu de măsuri care ar putea influența direct prețurile la pompă.

Documentul prevede reducerea temporară a TVA pentru benzină și motorină, diminuarea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru, plafonarea adaosului comercial practicat de distribuitori și limitarea exporturilor de motorină, care ar urma să fie permise doar cu acordul Ministerului Energiei.

Pachet amplu de măsuri pentru piața carburanților

Inițiativa legislativă reia, în mare parte, mecanismul aplicat în prima parte a anului, însă adaugă o măsură nouă considerată esențială: reducerea cotei TVA la carburanți pe întreg lanțul de rafinare și comercializare.

Proiectul mai stabilește reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru, plafonarea adaosului comercial la nivelul practicat în 2025, limitarea exporturilor de motorină, instituirea unei contribuții de solidaritate pentru OMV Petrom, calculată în funcție de cotația petrolului Brent, reducerea procentului de biocomponent din benzină de la 7% la maximum 2%.

Spre deosebire de măsurile aplicate anterior, noul proiect propune ca toate aceste prevederi să fie valabile timp de șase luni.

Ce înseamnă pentru șoferi

Dacă proiectul va fi adoptat, costurile de alimentare ar putea fi temperate într-o perioadă în care prețurile carburanților rămân sensibile la evoluțiile internaționale ale pieței petrolului.

Inițiatorii susțin că măsurile urmăresc protejarea populației și a economiei, limitarea efectelor inflației și asigurarea unui nivel stabil al prețurilor la pompă. Totodată, plafonarea adaosului comercial și reducerea taxelor ar urma să diminueze presiunea asupra transportatorilor și asupra companiilor care depind de costurile cu combustibilul.

Legea a fost înregistrată la Senat și va intra în procedura parlamentară de analiză și dezbatere. Pentru a produce efecte, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat.

Dacă va primi undă verde, România ar putea reveni la un regim special de intervenție pe piața carburanților, cu măsuri fiscale și comerciale menite să limiteze creșterea prețurilor și să ofere un respiro milioanelor de șoferi. Raluca STROE