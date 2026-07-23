Risc major: 94% din instalațiile de semnalizare feroviară din Moldova și-au depășit durata de viață!

* din cele 202 instalații de control, comandă și semnalizare existente în zona Moldovei, 190 și-au depășit durata normală de funcționare * la capitolul electrificare, Suceava este lider regional, cu peste 235 de kilometri electrificați, urmată de Bacău și Iași, care dispun de aproximativ 146 de kilometri de linii electrificate * Vaslui, singurul județ din regiune fără niciun kilometru de cale ferată electrificată!

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale unui recent raport întocmit de Ministerul Transportului vizează sistemele de siguranță. Din cele 202 instalații de control, comandă și semnalizare existente în zona Moldovei, 190 și-au depășit durata normală de funcționare, ceea ce înseamnă un procent de 94%.

Practic, aproape întreaga infrastructură de semnalizare funcționează cu echipamente îmbătrânite, chiar dacă autoritățile precizează că acestea sunt încă exploatate în condiții de siguranță.

În schimb, modernizarea este încă timidă. Doar opt stații CFR din regiune beneficiază de instalații moderne de centralizare electronică, iar Ministerul Transporturilor admite că nu sunt în derulare lucrări de modernizare sau reînnoire pentru instalațiile de electrificare și de semnalizare.

La capitolul electrificare, Suceava este lider regional, cu peste 235 de kilometri electrificați, urmată de Bacău și Iași, care dispun de aproximativ 146 de kilometri de linii electrificate.

Vasluiul rămâne singurul județ din regiune fără niciun kilometru de cale ferată electrificată, o situație care limitează viteza și eficiența transportului feroviar.

S-a semnat contractul electrificării liniei Tecuci – Bârlad – Iași!

Totuși, situația s-ar putea schimba radical în următoarea perioadă, fiind deja atribuit contractul electrificării Liniei 600 Tecuci Nord-Barlad-Vaslui-Iasi (Nicolina), în valoare de 6 milioane euro.

În plus, un alt proiect așteptat de ani de zile începe să prindă contur în zona Moldvei. Sucursala Regională de Căi Ferate Iași a semnat contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate privind electrificarea liniilor Bacău – Piatra Neamț – Bicaz și Verești – Leorda – Botoșani, un pas esențial înaintea uneia dintre cele mai importante modernizări feroviare din regiune.

Valoarea contractelor depășește 26,6 milioane de lei, dintre care 15,75 milioane de lei sunt destinate studiului pentru magistrala M507 Bacău – Piatra Neamț – Bicaz.

Proiectele nu se rezumă doar la întocmirea unor studii tehnice. Specialiștii vor analiza mai multe variante de electrificare, vor pregăti documentațiile pentru exproprieri, cererile de finanțare din Fondul de Modernizare, dar și documentele necesare licitațiilor pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

Contractele au o durată totală de 28 de luni, dintre care 15 luni sunt dedicate elaborării documentațiilor tehnice, iar alte 13 luni sunt rezervate finalizării procedurilor de expropriere.

Mai puțin de jumătate din calea ferată a Moldovei este electrificată!

Moldova continuă să fie una dintre cele mai importante regiuni feroviare ale României, însă infrastructura pe care circulă zilnic mii de călători și tone de marfă arată cât de mare este decalajul dintre nevoile reale și investițiile făcute până acum. Datele oficiale ale Ministerului Transporturilor arată că regiunea dispune de 2.322 de kilometri de cale ferată, dintre care doar 1.034 de kilometri sunt electrificați.

Suceava conduce detașat clasamentul, cu 422 de kilometri de cale ferată, fiind urmată de Iași, cu 316 kilometri, și Galați, cu 309 kilometri. La polul opus se află Neamț, cu doar 114 kilometri de rețea feroviară.

Deși Iașul se numără printre județele cu cea mai extinsă infrastructură feroviară din Moldova, documentul oficial evidențiază și numeroase sectoare unde trenurile sunt obligate să reducă viteza din cauza stării căii, a terasamentelor instabile, a curbelor dificile sau a instalațiilor învechite.

Zeci și zeci de restricții permanente

Restricții apar pe rutele Iași - Lețcani, Podu Iloaiei - Târgu Frumos, Ruginoasa - Pașcani, dar și pe magistrala Socola - Ungheni, una dintre cele mai importante legături feroviare spre granița cu Republica Moldova.

Situația este similară în întreaga regiune. Zeci și zeci de restricții permanente sunt înregistrate pe magistralele care traversează Bacăul, Suceava, Vasluiul, Botoșaniul sau Neamțul, multe dintre ele fiind cauzate de terasamente instabile, poduri degradate, curbe cu geometrie deficitară ori treceri la nivel fără vizibilitate.

Radiografia oficială arată că Moldova are una dintre cele mai întinse rețele feroviare din România, însă și una dintre cele mai afectate de uzură. În timp ce infrastructura îmbătrânește, restricțiile de viteză se înmulțesc, iar modernizarea înaintează într-un ritm mult prea lent pentru a răspunde cerințelor unui transport feroviar european.

Daniel BACIU