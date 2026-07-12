Primul transplant de cord din istorie, la Iași!

Zi istorică la Iași! Primul transplant de cord din istoria orașului a fost realizat cu succes. Capitala Moldovei intră în elita medicinei românești. Iașul scrie una dintre cele mai importante pagini din istoria medicinei sale. După ani de pregătiri, investiții și acreditări, Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași a realizat primul transplant cardiac din istoria orașului, un moment care transformă definitiv centrul universitar ieșean într-un reper național în chirurgia cardiovasculară și transplant.

Intervenția reprezintă punctul culminant al unei zile fără precedent, în care zeci de medici, asistenți și specialiști au lucrat neîntrerupt încă de la ora 5:00 dimineața pentru salvarea mai multor vieți. Totul a fost posibil datorită gestului extraordinar făcut de familiile a doi tineri donatori, în vârstă de doar 28 și 33 de ani, care au ales să ofere altor pacienți o nouă șansă la viață.

Profesorul Grigore Tinică oferă Iașului o premieră medicală istorică

Meritul fundamental în realizarea acestei intervenții îi revine profesorului Grigore Tinică, managerul IBCV Iași – care s-a luptat mai bine de un deceniu pentru această premieră istorică. Datotită acestui medic extraordinar, Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași este acreditat oficial pentru efectuarea transplanturilor cardiace, iar această intervenție confirmă că orașul poate intra în rândul centrelor de excelență în domeniu. „Această intervenție reprezintă mult mai mult decât o performanță chirurgicală. Este dovada că excelența se construiește prin ani de muncă, pregătire, încredere și colaborare între oameni care împărtășesc aceeași misiune: salvarea vieții. Beneficiarul transplantului este un pacient în vârstă de 44 de ani, din județul Vaslui, aflat în evidența Institutului de Boli Cardiovasculare încă din anul 2024. Diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă non-ischemică, apărută în urma unei miocardite, pacientul a evoluat rapid către insuficiență cardiacă severă. În ciuda tuturor terapiilor moderne disponibile, inclusiv implantarea unui defibrilator cardiac (ICD) în prevenție primară și a numeroaselor internări pentru episoade repetate de insuficiență cardiacă decompensată, boala a continuat să progreseze. La momentul internării, starea sa era critică: furtună electrică, insuficiență cardiacă în clasa IV NYHA, profil INTERMACS 2, șoc cardiogen și insuficiență multiplă de organ. În aceste condiții, transplantul cardiac nu mai reprezenta doar cea mai bună opțiune terapeutică, ci singura șansă la viață”, a transmis profesorul Grigore Tinică.

Șapte medici au efectuat una dintre cele mai complexe intervenții din chirurgia cardiovasculară

Intervenția chirurgicală a fost realizată de echipa Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, formată din prof. univ. Dr. Grigore Tinică, prof. univ. Dr. Horațiu Moldovan, dr. Mihail Enache, dr. Andrei Taruș, dr. Alberto Bacuscă, dr. Silviu Stoleriu și dr. Adi Ungureanu, medici care au coordonat și efectuat una dintre cele mai complexe intervenții din chirurgia cardiovasculară.

Monitorizarea și pregătirea cardiologică a pacientului au fost asigurate de echipa de Cardiologie, alcătuită din dr. Laura Benchea, conf. univ. dr. Larisa Anghel, dr. Carina Ureche și dr. Alexandra Clement, care au urmărit evoluția pacientului și au contribuit decisiv la managementul acestui caz extrem de dificil. Echipa de cardiologi a fost coordonată de prof. dr. Cristian Statescu, șeful Cinicii de Cardiologie.

Componenta de Anestezie și Terapie Intensivă a fost asigurată de d. Dan Dăscălescu, dr. Dumitru Grăjdeanu, dr. Lilian Botnariu și dr. Ecaterina Olaru, a căror expertiză a fost esențială atât în timpul intervenției, cât și în perioada critică postoperatorie.

Managementul imunologic post-transplant a fost coordonat de prof. univ. dr. Adrian Covic, contribuția sa fiind fundamentală pentru succesul unei astfel de intervenții și pentru evoluția favorabilă a pacientului.

Procesul complex al transplantului a beneficiat de implicarea coordonatorilor de transplant, dr. Raluca Neagu, coordonator Regional de Transplant, și dr. Diana Maftei, coordonator de Transplant în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, care au avut un rol esențial în organizarea și desfășurarea întregului proces de donare și transplant.

De asemenea, activitatea de circulație extracorporală a fost susținută de perfuzioniștii Adrian Bujor și Mihai Boicu, iar asistența și buna desfășurare a intervenției au fost completate de implicarea asistentelor medicale Georgiana, Cristina și Alina, alături de numeroși alți profesioniști care au făcut parte din această misiune, a mai precizat profesorul Tinică. „Dincolo de tehnologia medicală, de protocoale și de complexitatea actului chirurgical, această zi vorbește despre umanitate. Despre medici care au luptat pentru viață. Despre o familie care, în mijlocul durerii, a ales să ofere speranță. Despre o echipă care a transformat ani de pregătire într-o premieră istorică. Și despre pacienții care, de astăzi înainte, vor ști că și la Iași există șansa unui nou început. Astăzi nu celebrăm doar succesul unui transplant cardiac. Celebrăm puterea unei echipe unite, solidaritatea unei comunități medicale și una dintre cele mai impresionante lecții despre generozitate și viață. Astăzi, la Iași, o inimă nu s-a oprit. A început să bată din nou. Iar odată cu ea începe și o nouă pagină în istoria medicinei cardiovasculare din România”, a transmis profesorul Grigore Tinică.

Patru transplanturi renale la „Parhon”

În paralel cu această premieră istorică, activitatea de transplant din Iași s-a desfășurat la un nivel impresionant. De la primul donator au fost prelevate cordul, ficatul, rinichii, plămânii, corneea și țesut os-tendon. Pentru prelevarea plămânilor a venit o echipă medicală din Italia, în timp ce ficatul a fost transportat la București pentru transplant. Cel de-al doilea ficat este transplantat chiar la Spitalul Clinic „Sfântul Spiridon” din Iași.

În același timp, la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” sunt efectuate patru transplanturi renale, intervenții extrem de complexe, unele dintre ele pentru pacienți care au așteptat ani întregi această șansă. Unul dintre beneficiari a petrecut 11 ani în dializă, iar un alt pacient suferă de rinichi polichistic, fiind un caz deosebit de dificil.

Profesorul Adrian Covic a descris perioada drept una excepțională pentru echipa medicală ieșeană: în doar zece zile au fost realizate transplanturi de la donatori vii și de la persoane aflate în moarte cerebrală, iar seria intervențiilor continuă și în zilele următoare.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iași, dr. Raluca Neagu-Movilă, a transmis mulțumiri familiilor donatorilor și tuturor echipelor medicale implicate, subliniind efortul uriaș depus de specialiștii din spitalele ieșene, inclusiv de personalul ATI și de echipele Spitalului de Neurochirurgie, care au lucrat aproape fără întrerupere.

Momentul reprezintă mult mai mult decât o simplă intervenție chirurgicală. Este confirmarea faptului că Iașul poate realiza proceduri medicale de cel mai înalt nivel și că medicina ieșeană intră într-o nouă eră, în care pacienții din întreaga regiune pot avea acces la una dintre cele mai complexe intervenții din chirurgia cardiovasculară fără a mai depinde exclusiv de centrele din București.

Laura RADU, Carmen DEACONU