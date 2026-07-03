Cutremur în PNL Iași! Alexandru Muraru își sancționează propriii consilieri după votul pentru controversatele PUZ-uri

Un scandal uriaș zguduie PNL Iași, după ce conducerea județeană a partidului s-a delimitat public de voturile exprimate de propriii consilieri locali în favoarea unor proiecte urbanistice controversate. Conducerea organizației anunță declanșarea procedurilor de sancționare disciplinară, susținând că aleșii au încălcat în mod deliberat consemnul de vot stabilit de Biroul Politic Județean.

Potrivit PNL Iași, înaintea ședinței Consiliului Local din 2 iulie, Biroul Politic Județean adoptase, în unanimitate, un consemn de abținere pentru opt proiecte de Plan Urbanistic Zonal considerate problematice din perspectiva dezvoltării orașului. Analiza internă invocă densificarea excesivă a zonelor rezidențiale, presiunea asupra infrastructurii rutiere, lipsa investițiilor în școli, grădinițe, parcuri și alte servicii publice, precum și derogări majore de la Planul Urbanistic General.

Cu toate acestea, în plenul Consiliului Local, patru dintre proiectele rămase pe ordinea de zi au fost votate favorabil inclusiv de consilieri PNL, în contradicție directă cu decizia partidului.

Patru proiecte imobiliare, patru voturi care au aprins fitilul

Printre proiectele care au provocat ruptura se numără dezvoltarea unui ansamblu rezidențial cu blocuri de cinci etaje în Bucium, construirea unui hotel și complex turistic pe malul lacului Ciric, ridicarea unui imobil de zece niveluri în zona Moara de Foc și edificarea unui bloc-turn de 11 etaje pe strada Cicoarei, într-o zonă destinată prin PUG agrementului și sportului.

Conducerea PNL susține că exact aceste proiecte au fost singurele la care consilierii liberali au ignorat consemnul partidului. „Încălcarea consemnului s-a produs exclusiv în cazul proiectelor imobiliare controversate. Pentru toate celelalte zeci de proiecte aflate pe ordinea de zi, consilierii au respectat linia stabilită de partid”, afirmă organizația județeană.

Muraru: „Decizia partidului a fost ignorată și trădată”

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, califică situația drept o abatere gravă de la disciplina de partid și anunță sancțiuni. „PNL Iași nu își asumă și se disociază public de voturile date pentru cele patru proiecte imobiliare controversate. Consemnul Biroului Politic Județean a fost rezultatul unei analize tehnice serioase și a urmărit protejarea interesului comunității. Astăzi, această decizie a fost ignorată și trădată”, a declarat liderul liberal.

Muraru afirmă că va propune declanșarea procedurilor statutare împotriva consilierilor care au încălcat consemnul de vot, considerând că doar astfel partidul își poate păstra credibilitatea.

Acuzații dure privind modul în care sunt promovate proiectele urbanistice

În comunicatul transmis, PNL Iași lansează și o serie de acuzații privind modul în care sunt promovate proiectele imobiliare în municipiu.

Liberalii susțin că Iașul traversează o perioadă de „haos urbanistic”, în care sunt aprobate, succesiv, proiecte ce derogă de la Planul Urbanistic General și care generează aglomerare, trafic sufocant și presiune asupra infrastructurii existente.

Mai mult, formațiunea afirmă că există investigații în curs privind spețe urbanistice și face referire la informații publice despre existența unor rețele de influență în jurul proiectelor imobiliare, în care ar fi implicați reprezentanți ai administrației locale și ai mai multor formațiuni politice. PNL nu prezintă însă dovezi suplimentare în sprijinul acestor afirmații.

Liberalii cer dezvoltare, dar cu reguli

PNL Iași susține că nu se opune investițiilor și dezvoltării orașului, însă solicită ca marile proiecte imobiliare să fie condiționate de investiții reale în infrastructură și servicii publice.

Formațiunea consideră că dezvoltatorii ar trebui să își asume contractual realizarea unor drumuri, soluții de fluidizare a traficului, școli, grădinițe, creșe, parcuri sau alte facilități publice, înainte ca proiectele de amploare să primească undă verde.

Conflictul deschis din interiorul organizației liberale transformă votul din Consiliul Local într-o criză politică majoră pentru PNL Iași. Rămâne de văzut dacă sancțiunile anunțate vor fi aplicate și dacă disputa va produce schimbări în grupul de consilieri locali sau în modul în care partidul își va gestiona, pe viitor, disciplina internă.

Carmen DEACONU