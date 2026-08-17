Peste 85 de firme implicate în bătălia pentru Centura Podu Iloaiei!

Podu Iloaiei devine noul câmp de luptă al constructorilor. Șase asocieri, peste 85 de companii și un contract de aproape 100 de milioane de lei se bat pentru cei 4,3 kilometri de șosea care ar putea scoate traficul greu din una dintre cele mai sufocate localități de pe DN28. Printre pretendenți se află și gigantul austriac Strabag, dar și Danlin XXL, unul dintre constructorii care au intrat puternic în marile proiecte de infrastructură din Moldova.

Miza este uriașă pentru Podu Iloaiei: o variantă ocolitoare care să preia traficul de tranzit și să pună capăt, măcar parțial, cozilor devenite obișnuite pe DN28. Pentru contractul de proiectare și execuție au fost depuse șase oferte, iar dimensiunea asocierilor este spectaculoasă pentru un proiect de această valoare.

Competiție extrem de aglomerată

În total, peste 85 de firme sunt implicate în cele șase asocieri, unele dintre acestea reunind între 9 și 21 de companii. Cea mai numeroasă ofertă adună nu mai puțin de 21 de firme.

Printre liderii asocierilor se află Strabag, Danlin XXL, Eky-Sam, Daroconstruct, Frasinul, Cornell's Tehnic Construct și Viarom Construct. Practic, contractul de la Podu Iloaiei a atras constructori din mai multe regiuni ale țării, într-o competiție extrem de aglomerată.

Pentru Strabag, prezența la licitație nu este deloc întâmplătoare. Constructorul austriac își consolidează tot mai mult poziția în zona Iașiului, inclusiv prin achiziția Daroconstruct, companie cu sute de angajați și o cifră de afaceri importantă.

Mai mult, Strabag este implicată și în disputa pentru tronsonul 2 Târgu Frumos - Lețcani al Autostrăzii A8, după ce o contestație a fost admisă de CNSC, iar procedura urmează să intre în etapa de reevaluare.

În cealaltă tabără se află Danlin XXL, companie din Neamț care și-a extins rapid portofoliul în Moldova. Firma a intrat în proiecte de infrastructură de dimensiuni foarte diferite, de la autostrăzi la drumuri de centură.

Marea dilemă care neliniștește oarecum autoritățile este cât de multe proiecte poate gestiona simultan constructorul, în condițiile în care unele dintre marile contracte de infrastructură în care este implicat au trecut prin contestații și reevaluări.

Centura care va schimba traficul din Podu Iloaiei

Varianta ocolitoare va avea 4,3 kilometri și va trece prin sudul orașului, pe cea mai mare parte a traseului în paralel cu calea ferată. Va avea câte o bandă pe sens, o parte carosabilă de 7 metri și o platformă totală de 12 metri.

Proiectul include două lucrări de artă importante: un viaduct de aproximativ 90 de metri și un pod de 38 de metri peste râul Bahlui. Sunt prevăzute și ziduri de sprijin, parapete, lucrări pentru scurgerea apelor, relocări de utilități și amenajări peisagistice.

Drumul va fi proiectat pentru viteze de până la 90 km/h la capete, în timp ce pe sectorul central viteza va fi limitată la 50 km/h din cauza apropierii de locuințe.

Contractul prevede 4 luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Dar adevărata miză este conexiunea cu Autostrada A8. Soluția proiectului a fost modificată la solicitarea CNAIR astfel încât varianta ocolitoare să înceapă din sensul giratoriu de pe DN28 unde va ajunge și breteaua de legătură cu A8. Astfel, traficul care vine de pe autostradă va putea intra direct pe centură, fără să mai traverseze orașul.

Și aici apare una dintre marile ironii ale proiectului. În timp ce constructorii se bat acum pentru cei 4,3 kilometri ai centurii, la câțiva kilometri distanță este pregătit tronsonul Târgu Frumos - Lețcani al A8, care va avea 28,6 kilometri, 33 de poduri și două tuneluri și care va funcționa, la rândul său, ca o soluție de ocolire a Podu Iloaiei.

Pentru un oraș sufocat de traficul de pe DN28, însă, fiecare lună contează.

Iar acum începe adevărata cursă: șase asocieri, peste 85 de companii și aproape 100 de milioane de lei pentru drumul care promite să scoată Podu Iloaiei din coșmarul ambuteiajelor.

Daniel BACIU