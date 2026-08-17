Weekend sub asediul polițiștilor!

* în doar trei zile, între 14 și 16 august, oamenii legii au intervenit la nu mai puțin de 451 de evenimente, dintre care 417 au fost sesizate prin 112 * bilanțul este unul care arată cât de tensionată a fost situația pe străzile și în localitățile județului: peste 1.000 de sancțiuni, amenzi de peste 600.000 de lei și mai mult de o sută de infracțiuni constatate

Polițiștii ieșeni au organizat 18 acțiuni pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale. În urma acestora au fost aplicate 1.024 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 602.975 de lei, iar polițiștii au sesizat 103 infracțiuni.

Și traficul rutier a intrat în forță în vizorul oamenilor legii. 74 de șoferi au fost scoși din trafic, după ce polițiștii le-au suspendat dreptul de a conduce, iar alte 37 de autovehicule au fost retrase de la circulație din cauza unor probleme care le făceau nesigure pentru drumurile publice.

Șoferi care au ignorat complet legea

La Tomești, un tânăr de 20 de ani a fost oprit la volan, iar verificările au arătat că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii i-au întocmit dosar penal.

Un alt caz a fost descoperit pe Bulevardul Independenței din Iași. Un bărbat de 32 de ani conducea fără centură și fără luminile de întâlnire pornite. Problema era însă mult mai gravă: dreptul său de a conduce era suspendat încă din 24 ianuarie 2026. Și în acest caz a fost deschis un dosar penal.

Situație și mai gravă în comuna Ungheni. Un tânăr de 21 de ani conducea un moped fără permis și fără ca vehiculul să fie înmatriculat sau înregistrat. Polițiștii au constatat și că acesta consumase alcool: aparatul alcooltest a indicat 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul este cercetat penal pentru conducere fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea sub influența alcoolului.

Și viteza a făcut victime în rândul șoferilor sancționați

Într-o acțiune desfășurată pe 16 august în municipiul Iași, polițiștii au efectuat 40 de testări alcoolscopice și au aplicat 55 de sancțiuni, dintre care 38 pentru depășirea vitezei legale. Valoarea amenzilor a ajuns la 59.036 de lei. Au fost reținute 12 permise și retrase două certificate de înmatriculare.

Cazul care iese în evidență este al unui șofer de 38 de ani surprins pe V.O. 28D cu 117 km/h într-un sector în care limita era de doar 50 km/h. Pentru viteza cu 67 km/h peste limita legală, acesta a rămas fără permis, urmând să suporte o suspendare de 90 de zile.

Bilanțul ultimelor zile transmite un mesaj fără echivoc: polițiștii ieșeni au intensificat controalele, iar șoferii care sfidează regulile riscă să fie opriți înainte de a transforma o abatere într-o tragedie. Andrei TURCU