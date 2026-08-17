Incendiu pus la cale, la Iași, pe strada Zugravi

* tânăr de 21 de ani, din comuna Belcești, reținut după ce cinci garaje au fost cuprinse de flăcări

Un incendiu izbucnit pe strada Zugravi din Iași ascunde o poveste care a dus direct la reținerea unui tânăr de doar 21 de ani. Cinci garaje au fost cuprinse de flăcări, iar anchetatorii au ajuns, în urma cercetărilor, la un suspect pe care îl bănuiesc de comiterea faptei.

Alarma s-a dat pe 16 august, printr-un apel la 112. Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Iași și pompierii au ajuns rapid la fața locului, unde au constatat că incendiul se manifesta la cinci garaje amplasate pe strada Zugravi.

Flăcările au provocat pagube materiale, însă, din fericire, nu au fost raportate victime.

Ancheta polițiștilor a continuat imediat, iar probele strânse au schimbat radical situația. Pe 17 august, oamenii legii au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 21 de ani, din comuna Belcești, bănuit că ar fi provocat incendiul.

Tânărul a fost dus în Arestul IPJ Iași, iar cazul intră acum într-o etapă decisivă. Pe 18 august, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propuneri legale.

Polițiștii continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru infracțiunea de distrugere. Deocamdată, anchetatorii îl consideră pe tânăr suspect, iar stabilirea vinovăției îi revine instanței.

Un incendiu care putea avea consecințe mult mai grave se transformă astfel într-un dosar penal cu un suspect reținut după doar o zi de la izbucnirea focului. Andrei TURCU