Dezastrul „Anghel Saligny”, la Iași: milioane de lei investiți, proiecte blocate la 1% sau 4%

* cea mai spectaculoasă situație se vede în zona infrastructurii de gaze. La Dumești, un proiect de aproape 49,7 milioane de lei pentru înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale are o execuție de doar 8% * la Drăgușeni și Ipatele, un proiect de 38,6 milioane de lei figurează cu numai 1% realizare * la Plugari, investiția de peste 38,1 milioane de lei, care vizează și comuna Prăjeni din Botoșani, a ajuns la doar 2%...

Județul Iași are la dispoziție sute de milioane de lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, bani destinați drumurilor, rețelelor de apă și canalizare și extinderii infrastructurii de gaze.

Pe hârtie, programul ar trebui să schimbe radical fața județului. În teren însă, cifrele arată și o realitate mult mai dură: în timp ce unele localități au dus proiectele la capăt, investiții de zeci de milioane de lei sunt încă la început sau chiar nu au consumat niciun leu.

Cea mai spectaculoasă situație se vede în zona infrastructurii de gaze. La Dumești, un proiect de aproape 49,7 milioane de lei pentru înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale are o execuție de doar 8%. La Drăgușeni și Ipatele, un proiect de 38,6 milioane de lei figurează cu numai 1% realizare. Iar la Plugari, investiția de peste 38,1 milioane de lei, care vizează și comuna Prăjeni din Botoșani, a ajuns la doar 2%.

Lista proiectelor care se mișcă greu continuă. La Popricani, un proiect uriaș pentru înființarea distribuției de gaze naturale, în valoare de 53,7 milioane de lei, are o execuție de numai 13%. La Hârlău, extinderea rețelei de gaze, în valoare de 3,7 milioane de lei, este la 17%, în timp ce la Tomești, investiția de aproape 3,9 milioane de lei pentru alimentarea cu gaze a localităților Tomești, Chicerea și Vlădiceni a ajuns la 26%.

Pasajul superior Socola, blocat la 4%!

Dar adevărata surpriză vine chiar din municipiul Iași. Pasajul superior Socola, o infrastructură importantă pentru traficul feroviar și rutier al orașului, beneficiază de o finanțare de 37,3 milioane de lei, însă execuția indicată în situația transmisă este de numai 4%. Practic, unul dintre proiectele importante pentru infrastructura municipiului abia a pornit, în contrast puternic cu numeroasele investiții rurale care au ajuns deja la final.

Și la apă și canalizare există întârzieri care ridică semne de întrebare. La Șcheia, un proiect de 25,4 milioane de lei pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare figurează cu 0% execuție. La Rediu, unul dintre tronsoanele de canalizare, cu o valoare de aproape 9,9 milioane de lei, este tot la 0%, iar primul tronson, de aproape 4 milioane de lei, abia a ajuns la 2%.

La Scânteia, proiectul de aproape 40 de milioane de lei pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare are o execuție de doar 27%. La Tomești, o investiție de 26,4 milioane de lei pentru apă și canalizare a ajuns la 23%, iar la Grajduri, un proiect de peste 16,6 milioane de lei pentru apă și canalizare este realizat în proporție de numai 14%.

Imaginea nu este însă una exclusiv negativă

O parte importantă a proiectelor finanțate prin „Anghel Saligny” este aproape de final sau a fost deja dusă la capăt. La Bălțați, investiția de 11,5 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor este realizată integral. La Butea, cei 9 milioane de lei pentru trotuare și amenajarea străzilor au fost utilizați în proporție de 100%. Cotnari, Cozmești, Cucuteni, Focuri, Golăiești, Gorban, Holboca, Horlești, Ion Neculce, Mădârjac, Mironeasa, Roșcani, Ruginoasa, Șipote, Țuțora și Ungheni se numără printre localitățile cu proiecte ajunse la 100%.

Și Consiliul Județean Iași are investiții importante în derulare. Modernizarea DJ 282A Popricani - Larga Jijia, cu o valoare de peste 63 de milioane de lei, are o execuție de 79%. DJ 282B Bivolari – Traian - Spineni, o investiție de peste 40,7 milioane de lei, este la 72%, în timp ce DJ 249D a ajuns la 97%, după investiții de peste 21,8 milioane de lei. DJ 201C, între limita județului Neamț, Răchiteni și DN 28, este la 95%.

Cifrele conturează două județe într-unul singur

Realitatea ne arată un Iași în care asfaltul a ajuns deja în numeroase sate, drumurile au fost modernizate, iar unele rețele sunt aproape gata și un alt Iași în care proiecte strategice, unele de zeci de milioane de lei, sunt încă blocate în zona de start.

Miza este uriașă. Nu vorbim doar despre procente într-un tabel, ci despre drumuri, apă, canalizare și gaze care ar trebui să ajungă efectiv în comunități. Pentru locuitori, un proiect aflat la 1%, 4% sau 8% nu este o cifră abstractă: înseamnă că investiția promisă este încă departe de a deveni realitate.

Iar dacă ritmul nu se schimbă, există riscul ca banii din „Anghel Saligny” să rămână, pentru unele comunități ieșene, mai mult o promisiune pe hârtie decât infrastructură văzută în teren. Daniel BACIU