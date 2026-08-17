Minunea n-a durat decât o zi! Motorina s-a scumpit din nou la Iași, după marea ieftinire fiscală

Minunea de la pompă n-a ținut decât o zi! După ieftinirea spectaculoasă de duminică, provocată de reducerea cu 20% a accizei, motorina s-a scumpit din nou în această după-amiază. Liderul pieței, OMV Petrom, a majorat prețul motorinei cu 15 bani pe litru, iar în stațiile sale din Iași litrul de diesel a trecut din nou de pragul psihologic de 10 lei.

Motorina standard costă acum 10,14 lei/l în stațiile Petrom, în timp ce la OMV a ajuns la 10,20 lei/l.

Scumpirea vine la doar o zi după ce șoferii primiseră vestea mult așteptată: reducerea cu 20% a accizei adusese o ieftinire de aproximativ 68 de bani pe litru. Bucuria a fost însă de scurtă durată.

La nici 24 de ore, prețul începe din nou să urce.

Și nu este singura diferență importantă între benzinării. După reducerile de duminică, Lukoil a rămas cu cel mai mare preț la motorină, de 10,35 lei/l, în timp ce la OMV, MOL și Rompetrol prețul este de aproximativ 10,05 lei/l.

Benzina nu s-a scumpit luni, rămânând la 9,51 lei/l la Petrom și 9,57 lei/l la OMV.

Pentru șoferii ieșeni, însă, vestea este una cât se poate de proastă: ieftinirea fiscală nu a reușit să țină motorina sub 10 lei decât pentru foarte scurt timp.

Pragul psihologic a fost trecut din nou, iar scumpirea de luni arată cât de repede pot fi absorbite la pompă avantajele unei reduceri fiscale.

Minunea de duminică s-a terminat. Motorina a revenit peste 10 lei, la doar o zi după marea ieftinire. Daniel BACIU