Focar de variolă ovină în județul Iași! Sute de animale vor fi sacrificate

Județul Iași se confruntă cu o situație sanitar-veterinară gravă, după confirmarea unui focar de variolă ovină într-o exploatație din comuna Popești. Autoritățile au activat de urgență planul de intervenție, iar sute de animale vor fi sacrificate pentru a împiedica răspândirea virusului.

În jurul focarului au fost instituite zone de protecție și supraveghere, iar circulația animalelor și a produselor provenite de la acestea este drastic restricționată.

Focar confirmat într-o exploatație cu aproximativ 600 de ovine

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași a anunțat că, în baza analizelor efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București, a fost confirmată prezența virusului într-o fermă din localitatea Popești, unde sunt crescute aproximativ 600 de ovine.

Suspiciunea a apărut după ce proprietarul și medicul veterinar au semnalat apariția unor mortalități în efectiv. Încă din 28 iulie, inspectorii DSVSA au prelevat probe și au instituit restricții sanitare, înainte ca diagnosticul să fie confirmat oficial.

Toate animalele receptive din fermă vor fi ucise. Restricții severe pe o rază de până la 20 de kilometri

În ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), convocată de prefectul județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, au fost aprobate măsurile obligatorii pentru eradicarea focarului.

Printre acestea se numără uciderea sub control oficial a tuturor animalelor receptive din exploatația afectată, aplicarea măsurilor stricte de biosecuritate, neutralizarea cadavrelor prin îngropare controlată pe raza comunei Popești.

Prefectul a declarat că obiectivul principal este izolarea rapidă a focarului pentru a preveni extinderea bolii către alte exploatații din județ.

În jurul exploatației au fost delimitate o zonă de protecție pe o rază de 5 kilometri, o zonă de supraveghere pe o rază de 20 de kilometri.

În aceste zone sunt interzise până la ridicarea restricțiilor: circulația oilor și caprelor, organizarea târgurilor și expozițiilor cu animale, transportul cărnii, laptelui, lânii, pieilor și altor produse provenite de la ovine și caprine, circulația materialului seminal, embrionilor și ovocitelor, repopularea fondurilor cinegetice cu specii receptive.

În anumite situații speciale, transportul animalelor către abatoare va putea fi autorizat doar în condiții stricte stabilite de autoritățile sanitar-veterinare.

DSVSA Iași le solicită tuturor crescătorilor de ovine și caprine să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate și recomandă cumpărarea animalelor doar din exploatații autorizate, evitarea introducerii în ferme a animalelor cu origine necunoscută, limitarea accesului persoanelor străine în exploatații, dezinfectarea echipamentelor utilizate la tunderea oilor, anunțarea imediată a medicului veterinar la apariția oricăror semne de boală sau mortalități.

Variola ovină nu se transmite la om, dar produce pierderi economice uriașe

Autoritățile subliniază că variola ovină nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, însă este una dintre cele mai contagioase boli ale oilor și caprelor, provocând pierderi economice importante și restricții comerciale severe.

DSVSA Iași anunță că monitorizează permanent evoluția situației și că toate instituțiile implicate rămân în alertă pentru a împiedica apariția unor noi focare în județ.

Daniel BACIU