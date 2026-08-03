Boom al panourilor fotovoltaice. Moldovenii vor să scape de facturile uriașe la energie

Interesul românilor pentru energia solară continuă să crească într-un ritm accelerat, iar Moldova, cu Suceava și Iașul în prim-plan, devine una dintre regiunile în care panourile fotovoltaice se montează cel mai rapid. Datele prezentate de E.ON Energie România arată că tot mai multe familii aleg să își producă singure energia electrică, iar bateriile de stocare au devenit aproape o dotare standard.

În primele șase luni ale anului 2026, E.ON a instalat peste 1.200 de sisteme fotovoltaice pentru clienții rezidențiali din zona de operare, majoritatea în județele din Moldova: Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui și Bacău.

Numărul este cu 30% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar compania a depășit pragul de 10.500 de sisteme fotovoltaice montate pentru gospodării din 2020 până în prezent.

Iașul avea, în iunie 2023, 2.857 prosumatori, iar Suceava 2.492. Astăzi, Suceava a devenit lider în zona Moldovei, cu 12.019 beneficiari, cu aproape 700 prosumatori mai mulți decât Iașul.

Creșterea confirmă faptul că locuitorii din regiune investesc tot mai mult în independența energetică, pe fondul scumpirilor repetate la electricitate și al programelor de sprijin pentru prosumatori.

Studiul E.ON arată că 11% dintre gospodăriile din România dețin deja un sistem fotovoltaic, față de doar 8% în urmă cu un an.

Mai mult, 17% dintre români spun că intenționează să își instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni, semn că interesul pentru această tehnologie rămâne la un nivel foarte ridicat.

Bateriile de stocare devin noul standard

Dacă până recent puțini proprietari investeau și în sisteme de stocare, situația s-a schimbat radical.

Potrivit E.ON, 91% dintre sistemele fotovoltaice instalate în primul semestru din 2026 au inclus și baterii, comparativ cu doar aproximativ 10% în anii anteriori.

În plus, 15% dintre români intenționează să cumpere o baterie de stocare, iar dintre cei care au deja panouri fotovoltaice, 51% spun că vor face această investiție în următorul an.

Economii de mii de lei la factura de curent

Specialiștii companiei susțin că investiția într-un sistem fotovoltaic poate reduce factura la electricitate cu până la 70%.

Astfel, o locuință cu un consum de până la 255 kWh/lună ar avea nevoie de un sistem de 3,3 kW și o baterie de 5 kWh, ceea ce poate genera economii anuale de aproximativ 3.300 de lei. Pentru un consum de până la 500 kWh/lună, este recomandat un sistem de 5,5 kW, tot cu baterie de 5 kWh, iar economiile pot ajunge la 6.300 de lei pe an.

Românii spun că aleg un sistem fotovoltaic în funcție de trei criterii esențiale: garanția oferită pentru sistem, prețul pe kilowatt instalat, serviciile de mentenanță și asistență tehnică disponibile după montaj.

Datele arată că piața fotovoltaicelor continuă să se maturizeze, iar Moldova se conturează drept una dintre cele mai dinamice regiuni din țară în ceea ce privește investițiile în energie verde.

Pentru mii de familii din Iași și din județele învecinate, panourile solare nu mai reprezintă doar o investiție ecologică, ci și o soluție concretă pentru reducerea costurilor cu energia și creșterea independenței față de fluctuațiile de pe piața electricității. Daniel BACIU