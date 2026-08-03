Aerul din Iași trece testul caniculei!

Canicula sufocă Moldova, însă aerul respirat de ieșeni rezistă surprinzător de bine. În plin val de căldură, când temperaturile extreme și traficul intens ar putea transforma orașul într-o capcană pentru sănătate, raportul oficial privind calitatea aerului din 2 august 2026 aduce o veste neașteptat de bună: niciunul dintre poluanții monitorizați nu a depășit pragurile de alertă sau de informare.

Datele culese de cele șase stații automate de monitorizare amplasate în municipiul Iași și în localitățile din jur arată că, în ciuda arșiței, aerul s-a menținut în limitele impuse de legislația națională și europeană.

Trafic intens, dar fără depășiri periculoase

Cele mai ridicate concentrații de dioxid de azot (NO₂) au fost înregistrate, așa cum era de așteptat, în zonele urbane cu trafic intens. Stația amplasată în municipiul Iași a indicat un maxim de 82,49 µg/m³, iar stația industrială a înregistrat 80,52 µg/m³.

Chiar dacă valorile sunt cele mai mari din județ, ele rămân departe de pragul legal de 200 µg/m³, ceea ce înseamnă că nu a existat niciun risc de alertă pentru populație.

În perioadele de caniculă, unul dintre poluanții care poate crea probleme este ozonul troposferic, format sub acțiunea razelor solare.

La Iași, cele mai ridicate valori au fost înregistrate la stațiile din municipiu și Aroneanu, unde concentrațiile au ajuns la aproximativ 117 µg/m³.

Chiar și așa, acestea au rămas sub pragul de informare de 180 µg/m³, ceea ce înseamnă că aerul nu a atins niveluri considerate periculoase pentru populație.

Particulele în suspensie au rămas sub limita legală

Nici particulele în suspensie PM10 nu au ridicat probleme.

Cea mai mare valoare a fost înregistrată la stația de trafic din municipiul Iași, cu 28,90 µg/m³, cu mult sub limita legală de 50 µg/m³.

În celelalte puncte de monitorizare din județ, concentrațiile au fost și mai reduse, confirmând că, în această perioadă, nivelul particulelor fine s-a menținut într-un interval normal.

Specialiștii precizează însă că aceste măsurători automate au caracter informativ, iar rezultatele sunt verificate ulterior prin metoda gravimetrică de referință.

Un contrast neașteptat: temperaturi extreme, aer în limite normale

Raportul vine într-un moment în care Moldova se află sub avertizări meteorologice de caniculă, cu temperaturi care urcă spre 38 de grade și nopți tropicale.

În mod obișnuit, astfel de condiții favorizează acumularea poluanților și creșterea concentrațiilor de ozon la nivelul solului. Cu toate acestea, monitorizarea oficială arată că județul Iași a trecut cu bine testul caniculei, fără depășiri ale pragurilor de alertă pentru dioxidul de azot, dioxidul de sulf sau ozon.

Pentru moment, ieșenii respiră un aer care se încadrează în limitele legale. Specialiștii avertizează însă că, pe fondul valului de căldură anunțat pentru următoarele zile, monitorizarea continuă rămâne esențială, deoarece nivelul poluării poate varia rapid în funcție de trafic, temperatură și condițiile atmosferice. Daniel BACIU