Iașul deschide primul Centru de Consiliere pentru Agresori

Primăria Municipiului Iași și Institutul de Psihiatrie „Socola” pun bazele unui proiect fără precedent în municipiu, destinat combaterii violenței domestice. Cele două instituții vor încheia un protocol de colaborare pentru înființarea unui Centru de Consiliere și Reabilitare pentru Agresori, care va funcționa în zona Podu Roș – Splai Bahlui și va avea ca principal obiectiv prevenirea recidivei în cazurile de violență în familie.

În baza unei hotărâri a Consiliului Local, Primăria Iași va pune la dispoziția Institutului de Psihiatrie „Socola” două spații situate pe Splai Bahlui nr. 22, cu o suprafață totală de aproximativ 165 de metri pătrați.

Municipalitatea va realiza lucrările de reparații necesare și va asigura logistica pentru activitățile de promovare și informare privind deschiderea centrului.

Centrul, coordonat de Institutul de Psihiatrie „Socola”

Institutul de Psihiatrie „Socola” va pune la dispoziție personal specializat și va coordona activitatea centrului, care va funcționa ca centru de zi.

Beneficiarii vor avea acces la consiliere psihologic și psihiatrică individuală, evaluare și asistență socială, programe pentru controlul emoțiilor și gestionarea furiei, intervenții pentru reducerea comportamentului violent, programe de dezvoltare a comportamentelor non-violente, activități de responsabilizare și reintegrare socială., colaborare cu instituțiile implicate în prevenirea violenței domestice.

Scopul principal al centrului este diminuarea riscului ca agresorii să revină la comportamente violente și reducerea numărului de cazuri de recidivă.

Cum vor ajunge agresorii în program

Persoanele care vor beneficia de serviciile centrului pot fi îndrumate de asistenții sociali, Poliție, instanțele de judecată, autorități, în contextul emiterii unor ordine de protecție.

Reprezentanții autorităților subliniază că noul centru nu înlocuiește măsurile legale de protecție acordate victimelor, ci reprezintă o intervenție complementară, orientată spre schimbarea comportamentului agresorilor și reducerea riscului unor noi acte de violență.

Un fenomen care afectează zeci de mii de familii

Inițiativa vine într-un context îngrijorător. La nivel național, în cursul anului trecut polițiștii au intervenit la aproape 140.000 de cazuri de violență domestică, ceea ce evidențiază amploarea fenomenului și necesitatea unor măsuri care să vizeze nu doar protejarea victimelor, ci și intervenția asupra cauzelor care generează comportamentele violente.

Prin acest parteneriat, Iașul își propune să dezvolte un model de intervenție care să combine sprijinul psihologic, tratamentul de specialitate și responsabilizarea agresorilor, în încercarea de a reduce violența domestică și de a crește siguranța comunității. Carmen DEACONU