Proiectul monorailului: 60 km de trasee și legături directe cu Aeroportul și Spitalul Regional

Iașul ar putea deveni primul oraș din România care mizează pe un monorail de tip Maglev Urban, un sistem de transport suprateran cu levitație magnetică, inspirat de marile metropole asiatice. Primele concluzii ale studiului de pre-fezabilitate au fost prezentate joi, iar inițiatorii susțin că proiectul este justificat de dezvoltarea accelerată a zonei metropolitane și de blocajele tot mai mari din trafic.

Asociația civică „Hai că se poate”, care coordonează proiectul, afirmă că aglomerarea urbană a Iașului a depășit 700.000 de locuitori, iar actuala infrastructură de transport nu mai poate susține ritmul de creștere al orașului.

Un tren care „levitează”, propus pentru Iași

Potrivit inițiatorilor, varianta care a obținut cel mai bun punctaj în analiza preliminară este Maglev Urban, un sistem de transport suprateran care utilizează tehnologia levitației magnetice și circulă fără contact direct cu șinele.

Președintele Asociației „Hai că se poate”, Ciprian Mitoșeru, spune că datele analizate până acum indică necesitatea unui nou sistem de transport rapid, capabil să evite blocajele din trafic și să lege eficient cartierele și zona metropolitană.

Inițiatorul proiectului, Cătălin Urtoi, a subliniat că monorailul nu ar înlocui tramvaiele sau autobuzele, ci ar completa actuala rețea de transport și viitorul tren metropolitan.

Deși traseul final nu este încă stabilit, proiectanții spun că monorailul ar urma să deservească principalele puncte strategice ale orașului.

Printre destinațiile vizate se numără Aeroportul Internațional Iași, viitorul Spital Regional de Urgență, cartierele municipiului, comunele din zona metropolitană, inclusiv Lețcani și Miroslava.

Studiul de pre-fezabilitate este programat să fie finalizat în primăvara anului viitor.

Investiție de peste două miliarde de euro

Potrivit calculelor prezentate de susținătorii proiectului, rețeaua analizată are aproximativ 60 de kilometri, iar costul estimat este de 30-35 milioane de euro pe kilometru, ceea ce ar ridica investiția totală la aproximativ 2,1 miliarde de euro.

Inițiatorii compară această sumă cu proiectul metroului din Cluj, estimat la peste 2,2 miliarde de euro pentru aproximativ 20 de kilometri, susținând că soluția propusă pentru Iași ar acoperi o rețea de aproape trei ori mai mare.

Asociația „Hai că se poate” anunță că dorește să finanțeze continuarea studiilor prin redirecționarea cotei din impozitul pe profit pe care companiile o pot direcționa legal către organizații non-profit.

Inițiatorii susțin că, în lipsa unei implicări suficiente din partea statului, proiectele strategice pentru Iași pot avansa și cu sprijinul mediului privat.

Dacă studiile vor confirma fezabilitatea investiției și vor fi identificate sursele de finanțare, monorailul ar putea deveni unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură urbană propuse vreodată pentru municipiul Iași. Daniel BACIU