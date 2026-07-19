* județul s-a remarcat la etapa națională a Concursului „Democrație și toleranță”, desfășurată la Arad * elevii ieșeni au fost premiați pentru un proiect dedicat participării active în viața școlii și înființării unui radio școlar

Elevii Liceului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au obținut o distincție la etapa națională a Concursului „Democrație și toleranță”, organizată în perioada 15–18 iulie, în municipiul Arad. Echipa care a reprezentat județul Iași a fost formată din elevii Maria Alexandra Harabagiu, David Dumitriu și Ștefan Buimistriuc. Ei au fost coordonați de profesoarele Maria Ursache și Tatiana Tudori. În urma evaluării proiectelor înscrise în competiție, echipajul ieșean a primit Mențiunea acordată de Institutul Român pentru Drepturile Omului – IRDO, pentru rezultatele obținute și pentru modul în care proiectul prezentat a promovat implicarea civică și valorile democratice.

Un radio școlar construit prin implicarea elevilor

Distincția a fost obținută pentru proiectul „Vocea Școlii – Gala artistică pentru realizarea radioului școlar”. Inițiativa urmărește să le ofere elevilor posibilitatea de a participa activ la viața comunității școlare, de a-și exprima opiniile și de a contribui la dezvoltarea unui spațiu bazat pe dialog, responsabilitate și respect.

Proiectul pune accent pe vocea elevilor și pe capacitatea acestora de a transforma o idee într-un instrument de comunicare pentru întreaga școală. Radioul școlar poate deveni un loc în care sunt prezentate activități, inițiative, interviuri și teme de interes pentru adolescenți.

Concurs dedicat drepturilor omului și implicării civice

Concursul „Democrație și toleranță” promovează în rândul elevilor cunoașterea drepturilor omului, respectul față de ceilalți, responsabilitatea și participarea la viața comunității.

Prin proiectele prezentate, participanții sunt încurajați să identifice probleme sau nevoi din mediul în care învață și să propună soluții bazate pe cooperare și implicare.

Performanța obținută la Arad confirmă preocuparea elevilor și profesorilor ieșeni pentru dezvoltarea unor inițiative care depășesc activitatea obișnuită de la clasă.

Pe parcursul etapei naționale, echipa Liceului Universității „Alexandru Ioan Cuza” a fost însoțită și îndrumată de profesoara Tatiana Tudori.

Maura ANGHEL