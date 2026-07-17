Autostrada A7: unde vor fi construite benzinăriile și cât mai durează până la deschiderea lor

* pentru a asigura condițiile minime de utilizare, constructorii amenajează parcările, iar în prima etapă vor fi instalate stații mobile de carburant, toalete ecologice provizorii, facilități temporare pentru opriri scurte * în prima parte a anului 2026 au fost depuse oferte din partea unor mari operatori din domeniul carburanților, precum MOL și Oscar Downstream, pentru concesionarea mai multor spații de servicii

Șoferii care vor circula pe noile loturi ale Autostrăzii Moldovei (A7) vor avea parte de o surpriză mai puțin plăcută. Deși tronsoanele dintre Ploiești și Adjud sunt deja deschise circulației, iar sectoarele Adjud - Bacău - Pașcani vor fi inaugurate etapizat în 2026, benzinăriile, restaurantele și spațiile moderne de servicii nu vor fi gata la momentul deschiderii traficului.

Practic, una dintre cele mai importante autostrăzi construite în România în ultimele decenii va funcționa o perioadă fără infrastructura completă destinată șoferilor.

Spațiile de servicii vor apărea abia după finalizarea licitațiilor

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) derulează în prezent procedurile pentru concesionarea și construirea spațiilor de servicii de pe A7.

Pentru sectorul Focșani - Pașcani, care include loturile Focșani - Bacău și Bacău - Pașcani, investițiile vor fi realizate în termen de 12 până la 24 de luni de la finalizarea licitațiilor și predarea amplasamentelor.

În prima parte a anului 2026 au fost depuse oferte din partea unor mari operatori din domeniul carburanților, precum MOL și Oscar Downstream, pentru concesionarea mai multor spații de servicii.

Primele zone pentru care au fost lansate procedurile se află în județele Buzău și Vrancea, în apropiere de Baba Ana, Valea Râmnicului și Milcovul, unde termenul de realizare poate ajunge la doi ani.

Cum vor circula șoferii până atunci

La inaugurarea noilor tronsoane, șoferii nu vor găsi benzinării permanente.

Pentru a asigura condițiile minime de utilizare, constructorii amenajează parcările, iar în prima etapă vor fi instalate stații mobile de carburant, toalete ecologice provizorii, facilități temporare pentru opriri scurte.

Aceste soluții vor rămâne în funcțiune până la finalizarea investițiilor definitive.

Unde vor fi construite și cum vor arăta spațiile de servicii

Pe sectorul Focșani - Pașcani, spațiile de servicii sunt proiectate pe ambele sensuri de mers în următoarele puncte: Km 38 - zona Adjud - spațiu de servicii tip S3, Km 70 - zona Răcăciuni – spațiu tip S1, Km 25 - zona Sascut/Berești-Bistrița - spațiu tip S1, Km 56 - zona Roman - spațiu tip S3, Km 75 - zona Mircești – Pașcani – spațiu tip S1.

După finalizarea lucrărilor, spațiile vor deveni adevărate centre de oprire pentru șoferi și vor cuprinde stații de alimentare cu carburanți, stații ultra-rapide pentru încărcarea mașinilor electrice, restaurante, cafenele și magazine, grupuri sanitare moderne și dușuri, zone de relaxare, parcări securizate pentru autocamioane, cântare pentru verificarea tonajului.

Până atunci însă, șoferii care vor circula pe Autostrada Moldovei A7 trebuie să își planifice atent călătoria și să alimenteze înainte de a intra pe autostradă, deoarece spațiile moderne de servicii vor deveni funcționale abia la 12-24 de luni după finalizarea procedurilor de concesionare.

Daniel BACIU