Nicușor Dan face o mărturisire-surpriză. Criza politică se adâncește

Președintele Nicușor Dan recunoaște, pentru prima dată atât de clar, că România ar fi fost într-o situație mai bună dacă ar fi avut un guvern tehnocrat, însă spune că această variantă nu mai depinde de el, ci exclusiv de partidele parlamentare.

Într-o conferință de presă susținută joi, șeful statului a declarat că responsabilitatea formării unei noi majorități revine formațiunilor politice și a avertizat că lipsa unui Executiv cu puteri depline întârzie decizii esențiale pentru țară, inclusiv implementarea reformelor din PNRR.

„Soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluții, fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat. Acum e o responsabilitate care e la partide”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că dialogul dintre partide continuă, însă doar la nivel informal, iar după consultările de luni nu există suficiente progrese pentru convocarea unei noi runde oficiale de negocieri. „Trebuie să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline”, a insistat șeful statului, explicând că actualul blocaj complică adoptarea măsurilor necesare pentru accesarea fondurilor din PNRR, un executiv interimar neputând utiliza instrumente precum ordonanțele de urgență.

„Nu există, în momentul de față, o soluție”

Nicușor Dan a dezvăluit că pe masa negocierilor au existat mai multe scenarii: un guvern de armistițiu, o formulă tehnocrată, o rotativă între principalele partide sau chiar un guvern minoritar susținut din Parlament. Totuși, niciuna dintre variante nu a reușit să adune consensul necesar. „Concluzia este că nu există, în momentul de față, o soluție”, a admis președintele.

În opinia sa, principalul obstacol în calea formării unui nou Executiv este faptul că liderii politici privesc mai degrabă spre alegerile din 2028 decât spre interesele imediate ale României. „Lucrul care împiedică cel mai mult degajarea unei majorități este un calcul electoral care prevalează în fața unui calcul național”, a avertizat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui vin într-un moment de maximă incertitudine politică, după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, România continuând să fie condusă de un executiv interimar, în timp ce negocierile pentru formarea unei noi majorități rămân blocate. Adina MITREA