„Delta Urbană” prinde contur la Iași! Oază verde de peste 36 de milioane de lei

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de regenerare urbană pregătite la Iași face un nou pas spre realizare. Zona aflată la confluența râurilor Bahlui și Nicolina, în apropierea Podului de Piatră, ar urma să fie transformată într-o adevărată „deltă urbană”, un spațiu verde modern care va combina protecția mediului cu zone de recreere, sport și promenadă. Investiția este estimată la peste 36 de milioane de lei și urmează să fie finanțată din fonduri europene, completate de surse naționale și locale.

După mai mulți ani în care proiectul a rămas doar la stadiul de concept, administrația locală anunță că documentația tehnică a ajuns într-o etapă importantă.

La șase luni de la demararea serviciilor de proiectare pentru studiul de fezabilitate, realizat de societatea Kango Proiect SRL, urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici, etapă care va permite continuarea investiției prin elaborarea proiectului tehnic, obținerea avizelor și lansarea licitației pentru execuția lucrărilor.

Un ecosistem nou în mijlocul orașului

Conceptul propus urmărește transformarea confluenței dintre Bahlui și Nicolina într-un spațiu în care natura și infrastructura urbană să coexiste.

Proiectanții propun amenajarea unui microsistem deltaic controlat, cu brațe secundare de apă, canale, mici lacuri de retenție și zone umede care vor contribui atât la dezvoltarea biodiversității, cât și la gestionarea apelor pluviale în perioadele cu precipitații abundente.

Noua amenajare va avea și un rol ecologic important, prin refacerea habitatelor naturale și creșterea suprafețelor verzi într-una dintre cele mai urbanizate zone ale municipiului.

Maluri refăcute prin bioinginerie

O componentă esențială a proiectului este regenerarea ecologică a malurilor celor două râuri.

Consolidarea acestora va fi realizată prin tehnici moderne de bioinginerie, considerate mult mai prietenoase cu mediul decât soluțiile clasice din beton.

În plus, vor fi plantați exclusiv arbori și vegetație autohtonă, adaptați ecosistemului local, astfel încât noua deltă urbană să devină un habitat pentru păsări, insecte și alte specii specifice zonelor umede.

Promenade, piste de biciclete și puncte de belvedere

Proiectul nu este gândit doar ca o investiție de mediu, ci și ca un nou spațiu de petrecere a timpului liber.

Planurile prevăd realizarea unor promenade pe malurile râurilor, aleilor pietonale, pistelor pentru biciclete, punctelor de belvedere, zonelor de relaxare și odihnă.

Astfel, confluența Bahlui–Nicolina ar putea deveni unul dintre cele mai atractive spații publice din municipiu.

Noua zonă verde va include și facilități dedicate activităților recreative.

Vor fi amenajate terenuri și spații pentru activități sportive, locuri de joacă pentru copii și zone destinate relaxării, toate realizate din materiale durabile și integrate armonios în peisajul natural.

Obiectivul administrației este transformarea unui teren insuficient valorificat într-un parc urban multifuncțional, destinat tuturor categoriilor de vârstă.

Investiție de peste 36 de milioane de lei

Valoarea estimată a proiectului este de 30,2 milioane de lei fără TVA, respectiv aproximativ 36,5 milioane de lei cu TVA.

Din această sumă, aproape 22,8 milioane de lei reprezintă lucrările propriu-zise de construcții și amenajare.

Durata execuției este estimată la 24 de luni, iar implementarea completă a proiectului, incluzând proiectarea, obținerea avizelor și realizarea lucrărilor, este prevăzută pentru o perioadă de aproximativ 36 de luni.

Finanțarea va fi asigurată în principal din fonduri europene, completate de contribuții din bugetele național și local.

Dacă investiția va fi implementată conform calendarului propus, „Delta Urbană” ar putea deveni unul dintre cele mai originale proiecte de regenerare urbană din România.

Prin îmbinarea soluțiilor ecologice cu infrastructura pentru recreere, administrația locală urmărește să transforme confluența Bahlui–Nicolina într-un nou reper al orașului, un spațiu în care natura revine în centrul comunității și contribuie la creșterea calității vieții pentru ieșeni.

Daniel BACIU