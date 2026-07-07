Europa fragilă, tema unei expoziții la Palatul Culturii

* expoziția „My Europe” poate fi vizitată la Muzeul de Istorie a Moldovei, în cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, între 8 iulie și 13 septembrie 2026

Europa fragilă, traversată de crize, conflicte, euroscepticism și discursuri naționaliste, devine tema unei expoziții deschise la Palatul Culturii din Iași. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași organizează, în perioada 8 iulie – 13 septembrie 2026, la Muzeul de Istorie a Moldovei, expoziția „My Europe”, parte a proiectului Erasmus Plus „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”.

Evenimentul aduce în fața publicului o temă care depășește cadrul unei simple expoziții: felul în care oamenii se mai raportează astăzi la ideea de Europă. Nu este vorba despre un discurs instituțional, ci despre o încercare de a traduce, prin artă și educație, întrebări care privesc direct comunitățile europene: ce ne mai leagă, ce ne desparte, ce mai înseamnă apartenența și cât de puternică mai este cultura în fața radicalizării.

Expoziția reunește lucrări realizate de tineri și seniori care au participat la atelierele educaționale organizate de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași în lunile martie și aprilie 2026. Prin imaginile și mesajele lor, participanții propun o Europă văzută din interiorul experienței personale, nu doar din perspectiva marilor concepte politice sau istorice.

Tineri și seniori, într-un proiect despre Europa de azi

„My Europe” face parte dintr-un proiect Erasmus+ derulat în domeniul educației adulților, cu o miză clară: combaterea naționalismului și euroscepticismului prin cultură. Proiectul „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture” este finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene și se desfășoară în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2026.

Inițiativa reunește organizații culturale și educaționale din Belgia, Italia, Franța, Austria, Olanda și România, care lucrează împreună pentru a promova dialogul intercultural, valorile europene și sentimentul de apartenență la o comunitate comună.

La Iași, această temă capătă o vizibilitate specială prin spațiul în care este prezentată: Palatul Culturii, unul dintre reperele simbolice ale orașului și ale patrimoniului național.

„Prin astfel de proiecte europene, Palatul Culturii confirmă rolul său de promotor al dialogului intercultural, liant în conștiința comunității, dovedind că arta și istoria comună constituie principalele bogății ale bătrânului continent”, apreciază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii - Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Vizitatorii, invitați să spună ce înseamnă Europa

Expoziția nu se oprește la lucrările expuse. Ultimul panou este gândit ca un spațiu de dialog cu publicul. Vizitatorii sunt invitați să lase, pe o coală de hârtie, un cuvânt, o expresie sau o idee pe care o consideră definitorie pentru Europa.

Astfel, traseul expozițional se transformă într-o conversație deschisă. Europa nu mai este doar tema privită de la distanță, ci devine o întrebare adresată fiecărui vizitator. Pentru unii poate însemna libertate, pentru alții memorie, siguranță, diversitate, neliniște sau speranță.

Maura ANGHEL