Iașul devine capitala electricienilor din România!

* Trofeul Electricianului revine în orașul în care a fost organizată prima ediție, în urmă cu aproape jumătate de secol

După aproape cinci decenii, competiția de elită a profesioniștilor din domeniul distribuției energiei electrice revine acolo unde a început totul. Iașul găzduiește în această săptămână etapa națională a celei de-a 44-a ediții a Trofeului Electricianului, una dintre cele mai prestigioase competiții profesionale din sistemul energetic românesc.

Evenimentul are și o puternică încărcătură simbolică. Prima ediție a Trofeului Electricianului a fost organizată chiar la Iași, în anul 1977, iar revenirea competiției în capitala Moldovei marchează o întoarcere la originile unei tradiții care a format generații întregi de specialiști.

Organizată în acest an de Delgaz Grid, competiția reunește, zilele acestea, aproximativ 100 dintre cei mai buni electricieni din cadrul principalilor operatori de distribuție a energiei electrice din România: Delgaz Grid, Distribuție Energie Electrică România, Rețele Electrice, Distribuție Oltenia și Adrem.

Alături de profesioniști participă și 12 elevi ai liceelor cu profil tehnic, tineri care își propun să transforme pasiunea pentru electricitate într-o carieră.

Meseriașii, adevărata forță a unei societăți moderne

Organizatorii subliniază că importanța unei asemenea competiții depășește cu mult cadrul profesional.

În spatele fiecărui întrerupător, al fiecărei linii electrice și al fiecărei investiții în infrastructura energetică se află oameni care lucrează adesea în condiții dificile, pentru ca alimentarea cu energie să fie sigură și continuă.

Trofeul Electricianului aduce în prim-plan tocmai acești profesioniști, ale căror cunoștințe și experiență sunt esențiale într-o perioadă în care sistemul energetic trece prin transformări majore. „Trofeul Electricianului este o punte între tradiție și excelența tehnologică de astăzi. Mulți dintre noi ne amintim primele experimente din copilărie, când încercam să construim circuite electrice sau să reparăm aparate vechi. Pentru concurenții de astăzi, acea curiozitate s-a transformat, prin educație și muncă, într-o profesie indispensabilă societății moderne”, mai transmit organizatorii. Raluca STROE