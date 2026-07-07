* un film despre un bătrân singur, o cameră de închiriat, o pensie prea mică și o lume care nu mai are răbdare cu cei vulnerabili ajunge în fața publicului ieșean

Pe 12 iulie 2026, de la ora 14.00, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii găzduiește a treia întâlnire a Clubului de film Terminus Cinema, un spațiu dedicat celor care vor să descopere, să înțeleagă și să discute filme importante din istoria cinematografiei.

Filmul ales pentru această întâlnire este „Umberto D.”, realizat în 1952 de Vittorio De Sica, una dintre marile figuri ale cinemaului italian. Pelicula urmărește drama lui Umberto Domenico Ferrari, un pensionar care încearcă să supraviețuiască într-o Italie încă marcată de urmările războiului, de sărăcie și de diferențe sociale apăsătoare.

O poveste despre bătrânețe, demnitate și abandon

„Umberto D.” nu este un film spectaculos prin acțiune, ci prin felul în care transformă viața obișnuită într-o radiografie dureroasă a unei societăți. Personajul principal nu cere privilegii, ci doar dreptul de a trăi cu demnitate. În jurul lui, însă, lumea pare tot mai rece, mai grăbită și mai dispusă să îi ignore pe cei care nu mai sunt utili.

Tocmai această privire directă asupra singurătății și neputinței a făcut ca filmul să fie incomod în epoca sa. „Umberto D.” a fost criticat de autoritățile vremii pentru imaginea dură pe care o proiecta asupra Italiei de după război. Astăzi, însă, tocmai această sinceritate îl așază între filmele esențiale ale neorealismului italian.

Tema rămâne actuală și pentru publicul de acum. Bătrânețea, precaritatea, rușinea sărăciei, lipsa sprijinului instituțional și indiferența comunității nu aparțin doar trecutului. De aceea, proiecția de la Iași poate deveni mai mult decât o vizionare de film: poate fi un prilej de dialog despre vulnerabilitate, respect și felul în care societatea își tratează oamenii singuri.

Proiecție, introducere și dialog la Muzeul „Vasile Pogor”

Evenimentul va avea loc la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, un spațiu simbolic al culturii ieșene, în care întâlnirile de idei au o tradiție puternică. Proiecția va fi precedată de o scurtă introducere, iar după vizionare publicul este invitat să participe la o discuție.

Întâlnirea va fi moderată de Ilinca Gângă și Casian Gămănuț, inițiatorii și coordonatorii Clubului de film Terminus Cinema. Prin acest format, cineclubul propune nu doar vizionarea unor opere importante, ci și apropierea de cinema prin conversație, contextualizare și reflecție.

Intrarea este liberă.

Maura ANGHEL