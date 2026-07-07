* Institutul de Arheologie Iași a readus în atenție, în 2026, una dintre cele mai spectaculoase cercetări preventive din centrul vechi * este vorba despre cimitirul turcesc de pe Stradela Sf. Atanasie nr. 1A, unde au fost documentate peste 700 de complexe arheologice

Sub asfaltul din centrul vechi al Iașului se află un oraș pe care trecătorii nu îl văd, dar pe care arheologii îl citesc strat cu strat. Pe Stradela Sf. Atanasie nr. 1A, în zona Sărărie, cercetările arheologice preventive desfășurate în anii 2019–2020 și 2022–2023 au confirmat existența unui vechi „cimitir al turcilor”, menționat în surse istorice încă din secolul al XVII-lea. Subiectul a fost readus în atenție în 2026 printr-un material publicat de Institutul de Arheologie Iași.

Peste 700 de urme ale Iașului vechi

Cifrele dau dimensiunea descoperirii: peste 700 de complexe arheologice au fost documentate, dintre care aproximativ 640 sunt morminte. Necropola este datată între secolul al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea, adică într-o perioadă în care Iașul era un oraș al drumurilor comerciale, al mahalalelor, al influențelor otomane și al comunităților diverse.

Descoperirea nu vorbește doar despre un cimitir, ci despre un Iași mult mai complicat decât cel păstrat în fotografiile de epocă. În același perimetru au fost identificate beciuri, gropi de exploatare a lutului, gropi menajere și urme de locuire, semn că zona a fost folosită, refolosită și transformată de mai multe generații.

Cimitirul turcesc din Mahalaua Muntenimii

Raportul din Cronica Cercetărilor Arheologice plasează terenul în vechea Mahalaua Muntenimii, dezvoltată spre nord de nucleul târgului medieval, pe pantele Dealului Copou. Amplasamentul se află la circa 45 de metri est de Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” și la aproximativ 30 de metri vest de Biserica Vulpe. Documentele vechi indicau în această zonă existența „Mormintelor turcilor”, iar cercetarea arheologică a confirmat această informație.

Din acest punct de vedere, descoperirea este importantă nu doar pentru specialiști, ci și pentru felul în care Iașul își poate înțelege propria memorie. Sub case, curți, ziduri și străzi, orașul păstrează urme ale unor comunități care au dispărut din peisajul vizibil, dar nu și din istoria locului.

Monede, podoabe și urme ale epidemiilor

Inventarul funerar este descris ca fiind relativ modest. Arheologii au identificat monede, podoabe și fragmente ceramice, iar analizele preliminare indică o populație preponderent tânără, posibil afectată de epidemiile epocii. Au fost observate și diferențe în practicile funerare, vizibile în orientarea și poziționarea defuncților, dar și în prezența sau absența sicrielor.

O parte dintre morminte a fost afectată de intervenții ulterioare. Raportul arată că unele complexe funerare au fost deteriorate de fundații ridicate în secolele XIX–XX, iar altele au fost deranjate de morminte mai noi sau de reutilizarea spațiului funerar.

Iașul de sub asfalt

Cimitirul turcesc de pe Stradela Sf. Atanasie arată că centrul vechi nu este doar un decor urban, ci un teritoriu al memoriei suprapuse. Aici, orașul modern s-a așezat peste orașul medieval și premodern, iar fiecare lucrare într-o zonă istorică poate scoate la lumină fragmente uitate.

Clara DIMA