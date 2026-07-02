Peste 3.000 de ieșeni au luat decizia care poate schimba definitiv fața orașului! Bahluiul, râul care timp de zeci de ani a fost sinonim cu nepăsarea, betonul și zonele abandonate, este acum în centrul celui mai ambițios proiect de regenerare urbană pregătit vreodată pentru Iași. Primele rezultate ale consultării publice pentru proiectul „Bahlui – Coridor Verde-Albastru” arată o susținere covârșitoare pentru transformarea completă a malurilor râului într-un spațiu spectaculos, verde, modern și plin de viață, comparabil cu marile promenade europene.

Nu mai puțin de 3.000 de persoane au ales să participe la prima etapă a consultării publice, oferind idei, propuneri și soluții pentru viitorul Bahluiului.

Este una dintre cele mai ample consultări desfășurate vreodată pentru un proiect urban din Iași

Concluziile consultării demonstrează că locuitorii nu își mai doresc doar lucrări punctuale, ci o reinventare completă a relației dintre oraș și râul care îl traversează.

Datele consultării sunt spectaculoase și confirmă un interes uriaș din partea comunității academice. Aproape două treimi dintre membrii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” consideră că zona Bahluiului poate deveni o adevărată extensie a campusului universitar. În locul spațiilor lipsite de atractivitate de astăzi ar putea apărea laboratoare în aer liber, instalații experimentale, expoziții de prototipuri, ateliere de cercetare, proiecte artistice și culturale, dar și activități educaționale dedicate studenților și elevilor. Practic, malurile râului ar putea deveni un laborator urban deschis, în care educația, cercetarea și inovația să se întâlnească în mijlocul naturii.

Însă transformarea imaginată de ieșeni merge mult dincolo de mediul universitar.

Ieșenii cer un Bahlui complet diferit de cel cunoscut astăzi

Participanții la consultare vor alei generoase pentru plimbare, piste moderne pentru biciclete, spații verzi întinse, zone umbrite, mobilier urban contemporan, locuri pentru sport și recreere, spații dedicate familiilor și copiilor, dar și măsuri concrete pentru protejarea biodiversității și creșterea siguranței. În esență, oamenii își doresc ca râul să înceteze să mai fie doar un obstacol între cartiere și să devină una dintre cele mai atractive destinații de petrecere a timpului liber din oraș.

Raportul scoate în evidență o schimbare majoră de mentalitate. Dacă până acum Bahluiul era folosit aproape exclusiv pentru tranzit, noua viziune îl transformă într-un adevărat coridor verde-albastru, accesibil, curat, bine conectat și adaptat nevoilor unei metropole moderne. Specialiștii vorbesc despre integrarea infrastructurii verzi cu mobilitatea sustenabilă, soluții bazate pe natură, proiecte-pilot pentru monitorizarea mediului și noi spații dedicate educației, cercetării și inovării, toate tratate ca elemente ale unui singur sistem urban inteligent.

Investiție strategică pentru viitorul Iașului

Concluziile raportului sunt fără echivoc: proiectul „Bahlui – Coridor Verde-Albastru” este considerat o investiție strategică pentru viitorul Iașului. Acesta răspunde cerințelor unei dezvoltări sustenabile, promovează infrastructura verde și mobilitatea lentă, crește accesibilitatea și transformă râul într-un spațiu public deschis tuturor, orientat spre confort, siguranță și calitatea vieții.

Dacă această viziune va fi transpusă în realitate, Iașul ar putea asista la una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din ultimele decenii.

Bahluiul, considerat mult timp un râu uitat și nevalorificat, are șansa să devină noua carte de vizită a orașului, un loc unde natura, arhitectura, tehnologia și viața comunității se întâlnesc într-un proiect care poate redefini identitatea capitalei Moldovei și o poate apropia de marile orașe europene care și-au recucerit râurile și le-au transformat în adevărate simboluri urbane. Daniel BACIU