68 de milioane de lei pentru masa elevilor din județul Iași

* programul „Masă sănătoasă” pune în 2026 peste 68 de milioane de lei pe masa școlilor din județul Iași * aproape 24.500 de copii sunt incluși în program, iar primăriile cumpără, prin contracte derulate pe perioade diferite, mesele calde sau pachetele alimentare * la Coarnele Caprei, pe 17 august se închide o licitație de aproape 300.000 de lei

Programul Național „Masă sănătoasă” a devenit una dintre cele mai consistente intervenții publice destinate elevilor din comunitățile în care abandonul școlar, sărăcia sau accesul dificil la o alimentație corespunzătoare reprezintă probleme reale. În județul Iași, lista pentru 2026 cuprinde 48 de unități de învățământ și 24.244 de beneficiari, potrivit repartizării aprobate pentru program. Suma totală alocată județului ajunge la 68,428 milioane de lei. Mesele nu sunt plătite în vacanțe, ci pentru zilele în care copiii participă la activitățile didactice.

De la 100 de copii într-o școală la peste 1.200

Dimensiunea programului diferă considerabil de la o comunitate la alta.

Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii figurează cu 1.216 beneficiari, iar Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” din Podu Iloaiei are 1.170 de copii incluși în program. La Școala Gimnazială „Petru Rareș” din Hârlău sunt 1.117 beneficiari.

Există însă și școli foarte mici. La Școala Gimnazială „Petru Poni” din Cucuteni sunt numai 100 de beneficiari, în timp ce Școala Gimnazială Nr. 1 Costești figurează cu 159 de copii.

Coarnele Caprei: aproape 300.000 de lei pentru un nou contract

Una dintre achizițiile care ajung la termen pe 17 august este cea din comuna Coarnele Caprei. Autoritatea locală cumpără servicii de catering în cadrul Programului Național „Masă sănătoasă”, iar valoarea estimată a procedurii este de 298.373,94 lei.

Pentru 2026, valoarea zilnică prevăzută de program este de maximum 16,50 lei pentru fiecare beneficiar, TVA inclus. În acești bani trebuie să intre alimentele, prepararea și, după caz, transportul până la școală. În funcție de condițiile existente în fiecare unitate de învățământ, copiii pot primi o masă caldă sau un pachet alimentar.

Ciurea, Belcești, Voinești, Holboca: mii de porții în fiecare zi

Programul are o acoperire amplă în județ. Numai cele două unități participante din Ciurea însumează peste 1.800 de beneficiari. La Voinești sunt 946 de copii, la Belcești – 856, la Mironeasa – 800, la Holboca – 688, iar la Victoria – 613. Pe listă apar și școli din Andrieșeni, Aroneanu, Brăești, Ciohorăni, Ciortești, Comarna, Costuleni, Cozmești, Dagâța, Dobrovăț, Fântânele, Gorban, Grajduri, Gropnița, Mogoșești, Moșna, Moțca, Prisăcani, Rediu, Scânteia, Șcheia, Sinești, Sirețel, Strunga, Tătăruși, Țibana, Trifești sau Țuțora. Programul nu se limitează însă la mediul rural. În municipiul Iași sunt incluse, între altele, Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” și Școala Gimnazială „George Coșbuc”.

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