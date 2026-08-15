„Most Wanted”. Fost primar al Iașului, adus în România, unde are de executat 19 ani Și 4 luni de închisoare

Ionel Onofraș, fost primar al Iașului și unul dintre cei mai căutați români, a fost adus în țară din Italia. La 68 de ani, acesta urmează să execute o pedeapsă uriașă de 19 ani și 4 luni de închisoare.

Operațiune importantă a Poliției Române la Iași. Un bărbat de 68 de ani, din județul Iași, urmărit internațional în categoria „Most Wanted”, a fost adus sâmbătă în România din Italia, după luni de zile în care autoritățile au lucrat pentru identificarea, arestarea și extrădarea sa.

Potrivit Poliției Române, bărbatul fusese condamnat definitiv la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru infracțiunile de viol și agresiune sexuală.

După ce a fost adus în România, acesta a fost predat autorităților și introdus într-o unitate de detenție, în vederea executării mandatului de închisoare.

Căutat internațional, prins în Italia

Operațiunea a început să dea rezultate în primăvara acestui an. La 30 aprilie 2026, bărbatul a fost depistat și arestat pe teritoriul Italiei, în urma activităților desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Iași – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autoritățile italiene.

Cazul a beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Schimbul de informații dintre autorități s-a realizat prin Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Italia și Biroul SIRENE România, iar cooperarea internațională a fost coordonată prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGPR.

De la „Most Wanted” la penitenciar

După identificarea și arestarea sa în Italia, procedurile pentru aducerea în România au continuat, iar acum operațiunea s-a încheiat.

Fostul edil ieșean a revenit în România, dar de această dată nu pentru o funcție publică, ci pentru a-și executa pedeapsa de aproape două decenii.

Autoritățile române transmit că aducerea acestuia în țară este rezultatul cooperării dintre structurile de poliție române și italiene și al activităților desfășurate pentru localizarea persoanelor urmărite internațional. Andrei TURCU