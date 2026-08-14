Aerostar Bacău a încheiat prima jumătate a anului 2026 cu una dintre cele mai puternice creșteri din ultimii ani. Compania din industria aeronautică și de apărare și-a dublat profitul net, până la 86,7 milioane de lei, iar vânzările au ajuns la aproape 393 de milioane de lei. Numai în trimestrul al doilea, profitul a crescut cu 82%.

Aproape 393 milioane de lei din vânzări în primul semestru

Privite la nivelul întregului semestru, rezultatele sunt și mai spectaculoase. Cifra de afaceri a Aerostar a ajuns la 392,99 milioane de lei, în creștere cu 24,9% față de prima jumătate a anului trecut.

Profitul net s-a apropiat, în același timp, de 87 de milioane de lei. Compania a raportat 86,7 milioane de lei, aproape dublu față de rezultatul obținut în primele șase luni din 2025.

Rezultatul pe acțiune a urcat la 0,569 lei, comparativ cu 0,303 lei în perioada similară a anului precedent.

Aerostar precizează în raportarea semestrială că rezultatele bune nu provin în principal din câștiguri ocazionale, ci din dezvoltarea activității de bază. Compania descrie primul semestru din 2026 drept unul bun și arată că avansul obținut este susținut în mare parte de operațiunile curente. Raportul semestrial și rezultatele financiare la 30 iunie 2026 sunt publicate pe pagina oficială a societății.

Activitatea de bază aduce peste 84 milioane de lei profit

Profitul din exploatare a ajuns la aproximativ 84,2 milioane de lei, față de 48 de milioane de lei în perioada comparabilă din 2025. Creșterea arată că saltul profitabilității nu se explică doar prin evoluția cursului valutar sau prin veniturile financiare.

Și acestea din urmă au avut însă o contribuție importantă. Rezultatul financiar s-a ridicat la 17,8 milioane de lei, comparativ cu 5,3 milioane de lei în primul semestru al anului trecut, fiind susținut în principal de diferențe favorabile de curs valutar și de dobânzile obținute pentru depozite.

Ritmul vânzărilor s-a intensificat în al doilea trimestru. Dacă în primele trei luni ale anului creșterea fusese de aproximativ 15%, în perioada aprilie–iunie avansul a ajuns la 36%. Profitul a continuat, de asemenea, să urce rapid, chiar dacă ritmul trimestrial de 82% a fost sub cel de aproximativ 95% consemnat în primele trei luni.

Aerostar este listată la Bursa de Valori București sub simbolul ARS și activează în industria aeronautică, inclusiv în producție, mentenanță și servicii destinate sectoarelor civil și de apărare. Dan DIMA