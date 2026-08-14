A8 intră în linie dreaptă! Primul lot din munți are undă verde: șantierul începe luni

Un nou moment de cotitură pentru Autostrada Unirii A8! Proiectul care ar urma să lege Moldova de Transilvania face un pas uriaș înainte: Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a avizat Proiectul Tehnic de Execuție pentru lotul Joseni–Ditrău, iar lucrările sunt programate să înceapă chiar luni, 17 august 2026.

Este primul lot de autostradă care intră efectiv în șantier pe sectorul montan al A8 și, totodată, prima autostradă construită în județul Harghita. Pentru Moldova, momentul are o miză uriașă: A8 este proiectul care ar putea schimba radical legătura rutieră dintre estul și vestul țării.

Lotul 1D Joseni–Ditrău are 14,4 kilometri, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Contractul este atribuit asocierii Danlin XXL – Groma Hold – Intertranscom Impex, iar șantierul ar trebui să prindă viteză după emiterea Ordinului de Începere a Lucrărilor.

18 poduri, ecoducte și un nod rutier

Deși este considerat unul dintre cele mai accesibile loturi ale sectorului montan, proiectul nu este deloc unul simplu. Pe cei 14,4 kilometri sunt prevăzute 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și trei ecoducte, destinate traversării în siguranță a autostrăzii de către animale.

Un alt punct important este nodul rutier de la Ditrău, la care se adaugă o descărcare provizorie. Soluția va permite lotului să funcționeze independent și să asigure conexiunea cu viitorul lot Ditrău–Grințieș (2A).

Spre deosebire de cele mai spectaculoase sectoare ale A8, lotul Joseni–Ditrău nu are tuneluri. Tocmai de aceea, acesta poate deveni primul segment montan al Autostrăzii Unirii care avansează vizibil spre finalizare.

A8 intră în era digitală

Proiectul vine și cu o componentă tehnologică importantă. CNIR aplică metodologia BIM – Building Information Modeling, utilizată pe întreg ciclul proiectului, de la proiectare până la execuția efectivă în teren.

Practic, proiectul este gestionat printr-un model digital tridimensional în care sunt integrate informații despre lucrări, costuri, program și stadiul investiției. Sistemul permite identificarea din timp a eventualelor probleme și a „coliziunilor” dintre structuri, utilități și terasamente.

Miza este uriașă: mai puține erori, mai puține lucrări refăcute, mai puține întârzieri și un control mai bun al costurilor.

Luni începe șantierul!

După ani de proiectare, licitații și așteptare, A8 face astfel un pas concret în teren. 17 august 2026 poate deveni o dată de referință pentru Autostrada Unirii: primul șantier al sectorului montan este pregătit să pornească.

Iar pentru Moldova, mesajul este cât se poate de clar: A8 nu mai este doar o linie pe hartă. Autostrada începe, în sfârșit, să se construiască în munți. Daniel BACIU