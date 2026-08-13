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Pagina principală Moldova S-a terminat șantierul de la Târgu Cucu. Tramvaiele revin la normal

S-a terminat șantierul de la Târgu Cucu. Tramvaiele revin la normal

S-a terminat șantierul de la Târgu Cucu. Tramvaiele revin la normal

După zile de lucrări și restricții, unul dintre cele mai importante puncte ale transportului public din Iași revine la normal. Lucrările pe tronsonul Târgu Cucu – Tribunalul Iași s-au încheiat, iar transportul public revine treptat la traseele și ritmul obișnuit.

Intervenția era necesară după ce infrastructura de tramvai din zonă ajunsese într-un grad ridicat de uzură, în condițiile traficului extrem de intens. Târgu Cucu este unul dintre punctele fierbinți ale rețelei de transport public ieșene, iar în orele de vârf tramvaiele pot ajunge să circule la un interval de doar un minut.

Presiunea asupra căii de rulare este, în aceste condiții, uriașă. Zilnic, șina este solicitată de un flux continuu de tramvaie, iar orice degradare a infrastructurii poate însemna întârzieri, restricții și disconfort pentru mii de călători.

Tronsonul Târgu Cucu – Tribunalul Iași deservește mai multe trasee de tramvai și reprezintă unul dintre cele mai importante puncte ale rețelei de transport public din municipiu.

Odată cu finalizarea intervenției, autoritățile urmăresc creșterea siguranței circulației, îmbunătățirea confortului pentru călători și reducerea riscului apariției unor probleme pe una dintre cele mai solicitate porțiuni de tramvai din oraș. Carmen DEACONU

 

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