AI schimbă IT-ul din Iași. Joburile care dispar

* inteligența artificială schimbă deja piața IT din Iași * joburile repetitive și pozițiile simple pentru juniori sunt tot mai vulnerabile, în timp ce în recrutările active apar AI Engineer, Machine Learning Engineer, Data Engineer, AIOps Engineer sau AI Cloud Developer

Iașul nu își pierde industria IT, dar începe să piardă o parte dintre joburile așa cum le știam până acum. Programatorii, testerii și specialiștii de suport sunt încă recrutați, însă inteligența artificială preia tot mai multe dintre operațiunile repetitive. În același timp, în ofertele de angajare pentru Iași apar profesii noi, legate direct de AI, automatizare, date și cloud.

Programatorul nu dispare, dar munca lui se schimbă

Piața IT din Iași intră într-o etapă diferită de cea care a alimentat expansiunea industriei locale în ultimul deceniu. În recrutările active online se găsesc în continuare poziții de Java Developer, Python Developer, backend, frontend, full-stack, DevOps, testare sau suport tehnic. Lângă ele apar însă tot mai multe titulaturi precum AI Engineer, Machine Learning Engineer, Data Engineer AI/ML, AI Cloud Developer, LLM Ops Engineer, AIOps Engineer sau AI Governance Manager.

AI poate genera fragmente de cod, poate explica erori, crea documentație, propune teste sau produce variante de soluții într-un timp foarte scurt. În testare, automatizarea preia o parte dintre verificările făcute manual. În suportul tehnic, solicitările elementare pot fi filtrate sau rezolvate înainte să ajungă la un angajat.

De aceea, testerul exclusiv manual este mai vulnerabil decât un Test Automation Engineer, iar programatorul care execută doar cerințe simple este mai expus decât cel care înțelege întregul produs, arhitectura lui și poate verifica rezultatele furnizate de AI.

Apar meserii care acum câțiva ani aproape nu existau

Schimbarea poate fi citită chiar în numele joburilor active listate pentru Iași.

Un AI Engineer construiește sau integrează soluții bazate pe inteligență artificială. Un Machine Learning Engineer dezvoltă modele care învață din date, în timp ce un Data Engineer pregătește și organizează informația pe care aceste sisteme o folosesc.

Au apărut și roluri precum LLM Ops Engineer, pentru implementarea și administrarea modelelor lingvistice, sau AIOps Engineer, unde AI este folosită pentru monitorizarea și administrarea infrastructurii informatice.

O altă direcție este AI Governance, zonă care presupune reguli, securitate, responsabilitate și control asupra modului în care inteligența artificială este utilizată într-o companie.

Juniorii din Iași pot simți cel mai puternic schimbarea

Cea mai sensibilă zonă a pieței ar putea fi începutul de carieră. Iașul are anual absolvenți de Informatică, Automatică, Calculatoare și alte specializări tehnice care încearcă să intre în industrie.

Problema este că juniorii învățau meseria tocmai prin sarcini relativ simple: mici bucăți de cod, teste, documentație, corectarea unor erori sau rezolvarea unor tichete ușoare. Acestea sunt printre primele activități pe care AI le poate accelera sau automatiza.

Posturile pentru juniori nu dispar, dar companiile pot deveni mai selective. Un absolvent care știe doar un limbaj de programare va concura cu altul care știe să folosească AI, să automatizeze, să lucreze cu date și să verifice critic ceea ce produce algoritmul.

Dan DIMA



